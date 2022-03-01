俄烏首輪談判沒成果 華爾街股市續波動

【張麗月報導】

由於俄烏第一輪談判沒有成果，而兩國的戰事越演越激烈，避險情緒高漲，加上油價急升，導致華爾街股市週二繼續波動，主要指數下跌1.5%以上。

在俄烏戰爭的陰霾下，全球股市受壓，美股主要指數週二一度大跌超過2%，到收市時跌幅收窄，主要指數跌1.5%以上，道瓊斯跌接近600點，S&P 500跌67點，Nasdaq跌218點。

戰事也令避險情緒高漲，有部份資金流入債市，債券價格飆升，息率就下跌，10年期美債息率一度跌破1.7厘，美元就受追捧，ICE美滙指數反彈，報97.38。

油價方面就急升，由於俄烏第一輪停火談判失敗，交易員擔心，國際將會加大力度制裁莫斯科，屆時就會影響俄國的石油出口，因為俄國是主要石油出口國，現時俄國供應全球約10%原油，以及供應四成歐洲的天然氣。

反映國際油價的倫敦布蘭特原油期貨價格，每桶一度升至接近108元，最新報逼近105元，紐約WTI原油期貨價格也急升11%，升至106元。

雖然以巴黎為基地的國際能源機構EIA宣布，從消費國家的緊急儲備中釋放6千萬桶原油給31個會員國應急，但對於舒緩油價作用不大。

國際能源機構也表示，將於稍後公布一個十點計劃，講述在下一個冬季來臨之前，歐洲國家如何可以減低對俄羅斯氣體供應的依賴，英國政府也揚言，緊急檢討對俄國能源供應的依賴，以進一步孤立俄羅斯。

分析指出，能源巨頭Shell和英國的BP，已經放棄俄羅斯的發展項目，令俄國的石油出口面臨挑戰，因而推高油價。

英國的BP油公司已經表示，正在退出俄羅斯石油業龍頭Rosneft總值140億美元的股權，而Shell也表示，將退出旗下所有在俄羅斯的業務營運，當中包括主要的液化天然氣廠房。

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