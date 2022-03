俄烏首輪談判沒成果 華爾街股市續波動

【張麗月報導】

由於俄烏第一輪談判沒有成果,而兩國的戰事越演越激烈,避險情緒高漲,加上油價急升,導致華爾街股市週二繼續波動,主要指數下跌1.5%以上。

在俄烏戰爭的陰霾下,全球股市受壓,美股主要指數週二一度大跌超過2%,到收市時跌幅收窄,主要指數跌1.5%以上,道瓊斯跌接近600點,S&P 500跌67點,Nasdaq跌218點。

戰事也令避險情緒高漲,有部份資金流入債市,債券價格飆升,息率就下跌,10年期美債息率一度跌破1.7厘,美元就受追捧,ICE美滙指數反彈,報97.38。

油價方面就急升,由於俄烏第一輪停火談判失敗,交易員擔心,國際將會加大力度制裁莫斯科,屆時就會影響俄國的石油出口,因為俄國是主要石油出口國,現時俄國供應全球約10%原油,以及供應四成歐洲的天然氣。

反映國際油價的倫敦布蘭特原油期貨價格,每桶一度升至接近108元,最新報逼近105元,紐約WTI原油期貨價格也急升11%,升至106元。

雖然以巴黎為基地的國際能源機構EIA宣布,從消費國家的緊急儲備中釋放6千萬桶原油給31個會員國應急,但對於舒緩油價作用不大。

國際能源機構也表示,將於稍後公布一個十點計劃,講述在下一個冬季來臨之前,歐洲國家如何可以減低對俄羅斯氣體供應的依賴,英國政府也揚言,緊急檢討對俄國能源供應的依賴,以進一步孤立俄羅斯。

分析指出,能源巨頭Shell和英國的BP,已經放棄俄羅斯的發展項目,令俄國的石油出口面臨挑戰,因而推高油價。

英國的BP油公司已經表示,正在退出俄羅斯石油業龍頭Rosneft總值140億美元的股權,而Shell也表示,將退出旗下所有在俄羅斯的業務營運,當中包括主要的液化天然氣廠房。

