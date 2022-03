【KTSF】

聖荷西警方表示,週一下午在南灣Morgan Hill附近發生一宗槍擊案,導致一人受傷,一名嫌犯被捕。

聖荷西市警局週一下午4點多在官方推特上發布稱,警方正在槍擊案現場調查,案發地點位於Monterey Hwy和Bailey Ave的路口附近,一名成年男性中了至少一槍,送院治療目前沒有生命危險。

警方隨後在附近一處地點截停並逮捕到一名嫌犯,不過開槍動機以及犯案過程,警方則尚未公布。

受到案件影響,Monterey Hwy雙向路段一度封閉數個小時,無法通行。

