舊金山聯合校區將繼續實施室內戴口罩指引

【KTSF 黃恩光報導】

雖然加州宣布下月12號開始,取消全州的學校口罩令,但是就允許各校區自行決定是否繼續要求師生佩戴口罩,舊金山(三藩市)聯合校區表示,會繼續實施學校室內戴口罩的指引。

舊金山聯合校區資訊總監馮弘美(Hong Mei Peng)說︰「我們依然會在舊金山聯合校區的學校跟場所實施全面的口罩指示,因為我們知道全面性的口罩指示,是一個可以防止新冠病毒在我們學校和我們場所蔓延的一個方式。」

舊金山聯合校區規定,在室內課室和場所,師生都需要繼續佩戴口罩,而在戶外就可以選擇是否佩戴口罩。

最近全國各地包括灣區,都有家長和學生抗議,要求取消學校的口罩令,舊金山聯合校區表示,在室內佩戴口罩,除了可以有效減低新型肺炎傳播的速度,還可以預防其他傳染病,雖然州府宣布即將取消全州室內口罩令,可是校區仍然會執行口罩令。

馮弘美說︰「比如說跟校服這些指示,和其他在學校必須要遵守的指示,我們的學生也有這個必要遵守我們所提出的口罩指示。」

舊金山聯合校區網站數據顯示,春季學期由1月開學至今,全校區總共錄得5100多宗確診個案,而其中學前到5年級學校的確診人數,比起初中和高中的確診數字多。

看全市人口疫苗接種率,5到11歲兒童接種率約7成,明顯低於12歲到17歲9成的疫苗接種率,校區呼籲家長帶子女接種疫苗。

另外,舊金山校區未來幾個星期會開始推行團體接觸者追蹤(Group Contact Tracing),透過讓學生接受檢測,減低病毒傳播,以及盡量使學生可以留在校園上課。

至於東灣奧克蘭(屋崙)聯合校區發言人表示,Alameda縣正在檢討縣內的口罩令,決定會取消還是作出修訂,在縣衛生局宣布新指引之前,奧克蘭聯合校區的教職員和學生應該繼續在學校佩戴口罩。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。