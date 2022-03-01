舊金山聯合校區將繼續實施室內戴口罩指引

【KTSF 黃恩光報導】

雖然加州宣布下月12號開始，取消全州的學校口罩令，但是就允許各校區自行決定是否繼續要求師生佩戴口罩，舊金山（三藩市）聯合校區表示，會繼續實施學校室內戴口罩的指引。

舊金山聯合校區資訊總監馮弘美（Hong Mei Peng）說︰「我們依然會在舊金山聯合校區的學校跟場所實施全面的口罩指示，因為我們知道全面性的口罩指示，是一個可以防止新冠病毒在我們學校和我們場所蔓延的一個方式。」

舊金山聯合校區規定，在室內課室和場所，師生都需要繼續佩戴口罩，而在戶外就可以選擇是否佩戴口罩。

最近全國各地包括灣區，都有家長和學生抗議，要求取消學校的口罩令，舊金山聯合校區表示，在室內佩戴口罩，除了可以有效減低新型肺炎傳播的速度，還可以預防其他傳染病，雖然州府宣布即將取消全州室內口罩令，可是校區仍然會執行口罩令。

馮弘美說︰「比如說跟校服這些指示，和其他在學校必須要遵守的指示，我們的學生也有這個必要遵守我們所提出的口罩指示。」

舊金山聯合校區網站數據顯示，春季學期由1月開學至今,全校區總共錄得5100多宗確診個案，而其中學前到5年級學校的確診人數，比起初中和高中的確診數字多。

看全市人口疫苗接種率，5到11歲兒童接種率約7成，明顯低於12歲到17歲9成的疫苗接種率，校區呼籲家長帶子女接種疫苗。

另外，舊金山校區未來幾個星期會開始推行團體接觸者追蹤（Group Contact Tracing），透過讓學生接受檢測，減低病毒傳播，以及盡量使學生可以留在校園上課。

至於東灣奧克蘭（屋崙）聯合校區發言人表示，Alameda縣正在檢討縣內的口罩令，決定會取消還是作出修訂，在縣衛生局宣布新指引之前，奧克蘭聯合校區的教職員和學生應該繼續在學校佩戴口罩。

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