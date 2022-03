【KTSF】

加州首府沙加緬度的一間教堂週一發生一宗人倫槍擊慘案,包括父親和三個孩子在內,共有五人死亡。

案發在沙加緬度縣Arden地區,根據沙加緬度縣警局警方表示,一名父親在一間教堂內開槍殺死自己的三個孩子,並開槍自盡,槍手在自盡前還開槍打死另外一人,死者和槍手的關係不明,事件共造成槍手在內共五人死亡。

週一傍晚當地的Howe 和Ethan路口,以及Howe和Cottage路口出現大量警力和救護車,警方並透過直升機,通知附近住戶待在家中,不要外出,有關槍手和死者姓名,警方都尚未公布。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。