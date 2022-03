俄方被指射國際禁用真空彈 華府稱如屬實或犯戰爭罪行

【有線新聞】

俄羅斯和烏克蘭談判未有突破後展開新一波攻勢,轟炸多個城市的住宅區,延綿數十公里的軍車隊伍就向基輔推進,並呼籲住在情報設施附近的基輔居民疏散。烏克蘭指控俄軍殺害大量平民,又出動國際禁用的真空彈,華府指如果屬實便可能干犯戰爭罪行,俄烏雙方計劃2日展開第二輪會談。

第二大城市哈爾科夫,市中心的政府大樓成為轟炸目標。炮彈擊中大樓外圍,行經的車輛被炸至焦黑,消防員在瓦礫中搜救。一街之隔的民居受波及,哈爾科夫市長指控俄軍以巡航導彈和火箭炮轟炸住宅區,直指是針對平民的戰爭罪行、針對烏克蘭人的種族滅絕。

烏克蘭駐美大使更指控俄軍使用被廣泛禁用的真空彈,當地有人拍下俄軍出動可發射真空彈的火箭炮。華府稱未能證實報告,但如果屬實就可能是戰爭罪行。

俄軍這一波攻勢相當猛烈,首都基輔及外圍烽煙不斷。美國國防部指俄羅斯原先部署在烏克蘭邊境的軍力,近75%已進入烏克蘭境內。衛星圖片顯示,俄軍長達64公里車隊已推進至基輔市中心25公里外,包括有坦克、裝甲車和補給車輛。

烏克蘭首都過去一晚徹夜爆炸巨響不斷,東部被炮轟起火。俄軍同時圍堵南部大城馬里烏波爾,當局指住宅區遭受連日炮轟民居和學校損毀,多名婦孺喪生。

北部蘇梅則有軍事基地被炸,烏克蘭指造成70名士兵陣亡。基輔則指過去一晚擊落五架俄軍戰機,累計已擊斃5,700多名俄軍。

俄羅斯表示西方制裁不會改變當局立場,克里姆林宮表示莫斯科和基輔之間的談判已經開始,但兩國領袖未有計劃會談,又否認俄軍使用集束彈和真空彈。當局亦拒絕評論是否滿意進攻速度,以及俄軍傷亡情況。

