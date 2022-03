【KTSF】

加州民主黨籍資深聯邦參議員范士丹的丈夫逝世,享年86歲。

范士丹的丈夫Richard Blum長期與癌病搏鬥,終於在週日晚在加州寓所逝世。

范士丹與Blum結婚超過40年,Blum是投資顧問公司Blum Capital Partners的主席,他也參與許多慈善工作,包括成立非牟利組織「美國喜瑪拉雅基金會」,專門幫助喜瑪拉雅山脈的西藏人和尼泊爾人等。

