國際社會加強支援烏克蘭 歐盟加碼制裁俄羅斯（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

雖然有消息指，俄軍正準備包圍烏克蘭首都基輔，但市面未見混亂驚慌，而國際社會則對烏克蘭提供更多支援。

基輔宣布，解除過去三日實施的戒嚴，民眾紛紛上街補購糧食物資，到處超級市場都大排長龍，市面未見混亂驚慌。

與此同時，烏克蘭當局向俄軍士兵提出有獎招降計劃，自動投降或放下武器，可獲得150萬盧布，以當前幣值計算大約兌5萬美元，並且可以獲得烏克蘭的特赦。

烏克蘭也正式提出申請緊急加入歐盟，而歐盟也在週末宣布加碼制裁俄國，包括禁止俄國所有飛機使用歐盟領空，切斷多家俄國銀行同SWIFT結算系統，又史無前例動用5億歐元購買，包括戰機在內的武器與物質給烏克蘭對抗俄軍，歐盟也禁止俄國兩大媒體在歐盟廣播。

此外，歐洲的體育與文化活動也排除俄羅斯參與，就連一向中立的瑞士也加入歐盟的制裁，並凍結普田與俄國權貴高官在瑞士的資產。

另外，兩個中立的國家瑞典與芬蘭，不但向烏克蘭提供武器物資援助，更不理會俄國的警告，表明有意加盟北約。

在普田宣布俄國核武軍力進入高度戒備狀態後，歐洲輿論指出，普田此舉已經改變了過去核武只用來威懾來侵犯者的原則，而將核武變成威脅勒索的工具，各方都密切注視，普田是否真的按下毀滅按鈕。

分析指出，俄國動用核武，還需要防長與俄軍總參謀的同意，目前沒有跡象俄國會動用核武，美國也沒有更新核武威脅警示級數。

白宮發言人Jen Psaki說︰「俄國與美國向來同意，動用核武會有悲慘後果，我多次指出，包括年初發言，核子戰爭無法取勝，也絕不應發動，因此我們沒看到改變警示程度的理由。」

她強調，美國與北約也無意同俄國起衝突，但指出，普田的核武挑釁言論很危險，可能會引起誤判，因此不能縱容。

美國週一宣布制裁俄國中央銀行，並禁止外國金融機構與俄國銀行的美元資產交易，此外，美國也宣布驅逐12名駐紐約聯合國的俄國外交官。

美國也不排除對俄國關閉領空，而俄國也宣布，對歐盟加拿大等36國關閉俄國領空，以示對等報復，在互相關閉領空下，從歐洲飛往亞洲的航班，必須繞道飛行多至少三個小時，估計機票又會漲價。

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