國際社會加強支援烏克蘭 歐盟加碼制裁俄羅斯（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

雖然有消息指,俄軍正準備包圍烏克蘭首都基輔,但市面未見混亂驚慌,而國際社會則對烏克蘭提供更多支援。

基輔宣布,解除過去三日實施的戒嚴,民眾紛紛上街補購糧食物資,到處超級市場都大排長龍,市面未見混亂驚慌。

與此同時,烏克蘭當局向俄軍士兵提出有獎招降計劃,自動投降或放下武器,可獲得150萬盧布,以當前幣值計算大約兌5萬美元,並且可以獲得烏克蘭的特赦。

烏克蘭也正式提出申請緊急加入歐盟,而歐盟也在週末宣布加碼制裁俄國,包括禁止俄國所有飛機使用歐盟領空,切斷多家俄國銀行同SWIFT結算系統,又史無前例動用5億歐元購買,包括戰機在內的武器與物質給烏克蘭對抗俄軍,歐盟也禁止俄國兩大媒體在歐盟廣播。

此外,歐洲的體育與文化活動也排除俄羅斯參與,就連一向中立的瑞士也加入歐盟的制裁,並凍結普田與俄國權貴高官在瑞士的資產。

另外,兩個中立的國家瑞典與芬蘭,不但向烏克蘭提供武器物資援助,更不理會俄國的警告,表明有意加盟北約。

在普田宣布俄國核武軍力進入高度戒備狀態後,歐洲輿論指出,普田此舉已經改變了過去核武只用來威懾來侵犯者的原則,而將核武變成威脅勒索的工具,各方都密切注視,普田是否真的按下毀滅按鈕。

分析指出,俄國動用核武,還需要防長與俄軍總參謀的同意,目前沒有跡象俄國會動用核武,美國也沒有更新核武威脅警示級數。

白宮發言人Jen Psaki說︰「俄國與美國向來同意,動用核武會有悲慘後果,我多次指出,包括年初發言,核子戰爭無法取勝,也絕不應發動,因此我們沒看到改變警示程度的理由。」

她強調,美國與北約也無意同俄國起衝突,但指出,普田的核武挑釁言論很危險,可能會引起誤判,因此不能縱容。

美國週一宣布制裁俄國中央銀行,並禁止外國金融機構與俄國銀行的美元資產交易,此外,美國也宣布驅逐12名駐紐約聯合國的俄國外交官。

美國也不排除對俄國關閉領空,而俄國也宣布,對歐盟加拿大等36國關閉俄國領空,以示對等報復,在互相關閉領空下,從歐洲飛往亞洲的航班,必須繞道飛行多至少三個小時,估計機票又會漲價。

