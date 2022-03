香港確診連續兩日破3萬宗 死亡個案172宗創新高

【有線新聞】

香港連續兩日新型肺炎確診超過三萬宗,死亡個案有172宗,再創新高。除了增設冷藏貨櫃及向私人殯儀館「借位」,衞生防護中心說會有緊急措施予正在檢疫的家屬先辦理認領遺體手續。

死亡人數再創新高,未計55名滯後公布的死者,單日已有117人死亡,有六人是60歲以下,大部分有長期病患或免疫系統疾病。值得留意的是一名58歲男子,本身沒有長期病患亦沒有打針,周日入院、翌日死亡。醫院管理局總行政經理李立業:「他入院時已有十分明顯的肺炎及肺積水,出現不適了10日才求醫,我相信他的情況是較遲來到。」

為了疏導遺體滯留醫院,沙田富山殮房在未來數天放置冷藏貨櫃,下月起會再提供多800個遺體停放位置,又會向寰宇殯儀館及兩間護養院借用超過80個存放遺體的地方,同時實施緊急措施,讓家屬盡快認領遺體。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說:「有部分遺體死者死於新冠病毒,其家人成為家居接觸者,需要隔離檢疫,可能有情況是家人因為正接受家居檢疫,未能即時辦理遺體認領手續,我們暫時作為緊急措施,讓他外出處理遺體認領手續。」

至於確診個案方面,連續兩日單日確診超過三萬宗,中心說由於有部分人是以快速測試確認自己染病,認為現時數字未能反映實際情況。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。