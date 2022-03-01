烏克蘭華人指到超市採購物資時 遭多名民兵持槍指嚇

【有線新聞】

烏克蘭局勢持續不穩，有當地華人指到超市採購物資，遭到多名民兵持槍指嚇。對於中國安排包機撤僑的具體時間，中國駐烏克蘭大使解釋，現時並非撤僑的最好時刻，但承諾定會護送當地華人返國。

烏克蘭基輔華人林先生說：「剛才我們遇到槍擊了，兩個烏克蘭平民拿長槍在我們後面追我們，我們三個跑得跟沒命一樣。」滯留烏克蘭的林先生事後向內地傳媒憶述經過時，仍然驚魂未定。他說自己和另外三名同伴，上周六前往超市採購物資，途中卻遭遇兩名烏克蘭民兵從後持槍指嚇。

林先生續說：「（我們）走到馬路之後，他們就開始朝天鳴槍，並且開始快速地向我們跑過來，然後當地的烏克蘭人，也是開始瘋狂逃跑。去到另外一個方向的時候，他們就開始向我們射擊。」

他隨即跟隨其他烏克蘭民眾逃跑，途中一名同伴和他們走失。而他和另外兩個女同伴，其後亦被持槍的民兵截停。林先生稱：「那只能是本能的反應，就是舉手投降，他們就是後來還是放我們走了。」

雖然獲對方放行，但他不久就發現在他們對面，仍有其他民兵持槍指向他們，所以只能保持冷靜，護送兩名女同伴離開現場。他又希望這些行為，並非針對當地的中國人。

烏克蘭局勢持續不穩，首都基輔早前實施宵禁。中國駐烏克蘭大使館早前發通知，提醒當地華人注意社會治安風險。對於中國何時包機撤僑，在北京，中國外交部這樣回應。

中國外交部發言人汪文斌說：「外交部和駐烏克蘭使館將持續跟蹤評估安全風險，協調各有關方面，爭取一切可用資源，在確保安全前提下，協助我在烏人員轉移及撤離。」他又提醒在烏克蘭的中國公民，要保持冷靜和做好安全防範。

另外官媒人民日報發文，批評近日有不少外國媒體惡意散播關於中國的不實言論，更點名批評境外反華媒體和賬號，惡意炒作中國網民言論，做法非常不妥，並指內地不少社交平台已針對相關違規賬號，予以清理、禁言等處理。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。