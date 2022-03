烏克蘭華人指到超市採購物資時 遭多名民兵持槍指嚇

【有線新聞】

烏克蘭局勢持續不穩,有當地華人指到超市採購物資,遭到多名民兵持槍指嚇。對於中國安排包機撤僑的具體時間,中國駐烏克蘭大使解釋,現時並非撤僑的最好時刻,但承諾定會護送當地華人返國。

烏克蘭基輔華人林先生說:「剛才我們遇到槍擊了,兩個烏克蘭平民拿長槍在我們後面追我們,我們三個跑得跟沒命一樣。」滯留烏克蘭的林先生事後向內地傳媒憶述經過時,仍然驚魂未定。他說自己和另外三名同伴,上周六前往超市採購物資,途中卻遭遇兩名烏克蘭民兵從後持槍指嚇。

林先生續說:「(我們)走到馬路之後,他們就開始朝天鳴槍,並且開始快速地向我們跑過來,然後當地的烏克蘭人,也是開始瘋狂逃跑。去到另外一個方向的時候,他們就開始向我們射擊。」

他隨即跟隨其他烏克蘭民眾逃跑,途中一名同伴和他們走失。而他和另外兩個女同伴,其後亦被持槍的民兵截停。林先生稱:「那只能是本能的反應,就是舉手投降,他們就是後來還是放我們走了。」

雖然獲對方放行,但他不久就發現在他們對面,仍有其他民兵持槍指向他們,所以只能保持冷靜,護送兩名女同伴離開現場。他又希望這些行為,並非針對當地的中國人。

烏克蘭局勢持續不穩,首都基輔早前實施宵禁。中國駐烏克蘭大使館早前發通知,提醒當地華人注意社會治安風險。對於中國何時包機撤僑,在北京,中國外交部這樣回應。

中國外交部發言人汪文斌說:「外交部和駐烏克蘭使館將持續跟蹤評估安全風險,協調各有關方面,爭取一切可用資源,在確保安全前提下,協助我在烏人員轉移及撤離。」他又提醒在烏克蘭的中國公民,要保持冷靜和做好安全防範。

另外官媒人民日報發文,批評近日有不少外國媒體惡意散播關於中國的不實言論,更點名批評境外反華媒體和賬號,惡意炒作中國網民言論,做法非常不妥,並指內地不少社交平台已針對相關違規賬號,予以清理、禁言等處理。

