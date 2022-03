據報有華人在烏克蘭中彈受傷 中國安排首批留學生撤走

【有線新聞】

烏克蘭戰事持續,央視報道一名華人在烏克蘭東部趕往西部利沃夫途中中彈受傷。而中國安排首批留學生從烏克蘭撤走,前往南部接壤的摩爾多瓦,預計稍後會撤離更多公民。

另外有在基輔的華人表示,當地周一解除宵禁令後,市內不少設施恢復運作,但當局仍呼籲民眾如非必要不要外出。

「再次祝願同學們一路平安、順利。」中國安排首批約400名留學生從陸路撤走,他們在當地時間周一下午由基輔大學紅樓出發,坐旅遊巴前往接壤南部邊境的摩爾多瓦。

中國駐烏克蘭大使范先榮親自到場致辭並揮手送別,使館方表示已協調當地警方確保安全,又指之後會繼續撤離更多中國公民。

中國駐摩爾多瓦大使館表示,摩爾多瓦會對持有效中國護照,從烏克蘭出境的人士實現臨時豁免簽證,使館方正在南、北兩個關口設置接待站提供協助。根據央視報道稱,部分撤離的中國留學生已順利通關入境摩爾多瓦。

有住在基輔的中國留學生發現火車站人頭湧湧,「往火車站去的人越來越多,要去的話得趁早,因爲現在宵禁解除了,然後人們都在往這邊趕。」

他又說不少中國留學生,因為尚未收到大使館撤僑通知,擔心局勢變得更嚴重,所以打算坐火車前往鄰國避難,但亦有人選擇留下。有在基輔的華人表示,當地周一解除宵禁令後,市內不少設施都恢復運作。

陳先生表示:「基輔市內的交通已經處於恢復狀態了,我們看到今天超市、藥店也都恢復上班了。」

但他指市政府仍呼籲民眾,如非緊急情況應盡量繼續留在安全地方。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。