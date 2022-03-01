據報有華人在烏克蘭中彈受傷 中國安排首批留學生撤走

【有線新聞】

烏克蘭戰事持續，央視報道一名華人在烏克蘭東部趕往西部利沃夫途中中彈受傷。而中國安排首批留學生從烏克蘭撤走，前往南部接壤的摩爾多瓦，預計稍後會撤離更多公民。

另外有在基輔的華人表示，當地周一解除宵禁令後，市內不少設施恢復運作，但當局仍呼籲民眾如非必要不要外出。

「再次祝願同學們一路平安、順利。」中國安排首批約400名留學生從陸路撤走，他們在當地時間周一下午由基輔大學紅樓出發，坐旅遊巴前往接壤南部邊境的摩爾多瓦。

中國駐烏克蘭大使范先榮親自到場致辭並揮手送別，使館方表示已協調當地警方確保安全，又指之後會繼續撤離更多中國公民。

中國駐摩爾多瓦大使館表示，摩爾多瓦會對持有效中國護照，從烏克蘭出境的人士實現臨時豁免簽證，使館方正在南、北兩個關口設置接待站提供協助。根據央視報道稱，部分撤離的中國留學生已順利通關入境摩爾多瓦。

有住在基輔的中國留學生發現火車站人頭湧湧，「往火車站去的人越來越多，要去的話得趁早，因爲現在宵禁解除了，然後人們都在往這邊趕。」

他又說不少中國留學生，因為尚未收到大使館撤僑通知，擔心局勢變得更嚴重，所以打算坐火車前往鄰國避難，但亦有人選擇留下。有在基輔的華人表示，當地周一解除宵禁令後，市內不少設施都恢復運作。

陳先生表示：「基輔市內的交通已經處於恢復狀態了，我們看到今天超市、藥店也都恢復上班了。」

但他指市政府仍呼籲民眾，如非緊急情況應盡量繼續留在安全地方。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。