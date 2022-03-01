加州學校3月12日起解除口罩令 學區有權決定是否繼續（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州對學校解除口罩令，3月12日起，K到12年級的學生不用再戴口罩上學。

由於新冠肺炎病例及住院率下降，加州、奧勒岡、華盛頓三州的州長共同宣布新的口罩令，從週二開始，不管有沒有打疫苗，加州室內戴口罩從強制變成建議，學校從3月12日起也解除口罩令，但是學區有權力決定是否要繼續執行口罩令。

加州衛生部長Mark Ghaly說︰「學區如果要繼續要求戴口罩一段時間，根據當地的考量及情況，我們會支持地方的決定，必提供讓他們保持環境安全的資源。」

根據Ghaly，加州12到17歲的青少年，已經有超過六成接種新冠疫苗，3月12日起不用戴口罩，學生有什麼反應呢？

高中生Ronin說︰「我還是認為應該繼續戴，比較好，沒有甚麼不方便，因為我們已經習慣了，繼續保持安全。」

高中生Pietra說︰「我想我已經習慣了，如果我想透氣，我會到外面去拿掉口罩，我還會繼續戴，因為我還沒準備好。」

州長紐森發聲明指，加州繼續根據最新數據和科學調整政策，運用在過去兩年中學到的知識來指引我們對這一流行病的反應，口罩是減少病毒和未來變種傳播的有效工具，尤其是在傳播率很高的情況下。

兩星期前，Ghaly召開記者會提供的數據，對比今天，不論是在確診病例、住院人數或是兒童住院人數都出現大幅的下降，日前加州州長紐森也宣布，以風土病來應對新冠疫情。

加州醫療機構、長期照顧機構還有監獄仍必須繼續戴口罩，至於聯邦疾控中心（CDC）的口罩要求，仍適用於高危的室內環境，包括大眾運輸系統、機場和計程車。

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