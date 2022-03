加州學校3月12日起解除口罩令 學區有權決定是否繼續（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州對學校解除口罩令,3月12日起,K到12年級的學生不用再戴口罩上學。

由於新冠肺炎病例及住院率下降,加州、奧勒岡、華盛頓三州的州長共同宣布新的口罩令,從週二開始,不管有沒有打疫苗,加州室內戴口罩從強制變成建議,學校從3月12日起也解除口罩令,但是學區有權力決定是否要繼續執行口罩令。

加州衛生部長Mark Ghaly說︰「學區如果要繼續要求戴口罩一段時間,根據當地的考量及情況,我們會支持地方的決定,必提供讓他們保持環境安全的資源。」

根據Ghaly,加州12到17歲的青少年,已經有超過六成接種新冠疫苗,3月12日起不用戴口罩,學生有什麼反應呢?

高中生Ronin說︰「我還是認為應該繼續戴,比較好,沒有甚麼不方便,因為我們已經習慣了,繼續保持安全。」

高中生Pietra說︰「我想我已經習慣了,如果我想透氣,我會到外面去拿掉口罩,我還會繼續戴,因為我還沒準備好。」

州長紐森發聲明指,加州繼續根據最新數據和科學調整政策,運用在過去兩年中學到的知識來指引我們對這一流行病的反應,口罩是減少病毒和未來變種傳播的有效工具,尤其是在傳播率很高的情況下。

兩星期前,Ghaly召開記者會提供的數據,對比今天,不論是在確診病例、住院人數或是兒童住院人數都出現大幅的下降,日前加州州長紐森也宣布,以風土病來應對新冠疫情。

加州醫療機構、長期照顧機構還有監獄仍必須繼續戴口罩,至於聯邦疾控中心(CDC)的口罩要求,仍適用於高危的室內環境,包括大眾運輸系統、機場和計程車。

