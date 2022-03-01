加州財政盈餘料達450億 有議員稱應向州民派錢（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州財政盈餘預測高達450億美元，有參議員突發奇想，這筆錢足夠發給每個加州人1,125美元，或是一家四口4,500美元。

代表南加州聖地牙哥的共和黨籍州參議員Brian Jones，在自己的推特視頻，用米粒來分解預期的預算盈餘，如果一粒米代表十萬元，那麼十粒米就是一百萬，相當於平均每個加州家庭13年的薪水，那450億是多少呢？可能有一袋米這麼多吧。

Jones說，如果加州有這麼多盈餘，表示是多收的稅款，Jone建議給每個加州人1,125元的退稅，或者為一個四口之家提供4,500美元的退稅，因為根據加州4號法案，也就是俗稱的”Gann Limit”，限制加州可以花費的稅收金額，同時允許立法者可以選擇如何處理剩餘資金，其中包括把盈餘以退稅的方式還給納稅人。

州長紐森在上個月公布的財政預算時，並沒有包括退款，但他表示，在最終的草案可能會包括刺激經濟方案，再度發錢。

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