加州財政盈餘料達450億 有議員稱應向州民派錢（視頻）

加州財政盈餘預測高達450億美元,有參議員突發奇想,這筆錢足夠發給每個加州人1,125美元,或是一家四口4,500美元。

代表南加州聖地牙哥的共和黨籍州參議員Brian Jones,在自己的推特視頻,用米粒來分解預期的預算盈餘,如果一粒米代表十萬元,那麼十粒米就是一百萬,相當於平均每個加州家庭13年的薪水,那450億是多少呢?可能有一袋米這麼多吧。

Jones說,如果加州有這麼多盈餘,表示是多收的稅款,Jone建議給每個加州人1,125元的退稅,或者為一個四口之家提供4,500美元的退稅,因為根據加州4號法案,也就是俗稱的”Gann Limit”,限制加州可以花費的稅收金額,同時允許立法者可以選擇如何處理剩餘資金,其中包括把盈餘以退稅的方式還給納稅人。

州長紐森在上個月公布的財政預算時,並沒有包括退款,但他表示,在最終的草案可能會包括刺激經濟方案,再度發錢。

