拜登發表首份國情咨文 要普田為入侵烏克蘭付代價

March 1, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Facebook / President Joe Biden)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週二發表首份國情咨文，集中提到當前的俄烏軍事衝突，他誓言要俄羅斯總統普田為入侵烏克蘭付出代價，他同時強調美國與盟友更加團結，對抗獨裁統治，拜登也提出計劃去控制通脹，以及面對仍然嚴峻的新型肺炎疫情。

拜登週二在國情咨文中首先講到，自由經常凌駕於獨裁統治之上，他說在6天前，俄國總統普田以為可以用軍事震散自由世界，但怎知遇到烏克蘭人民的頑強抵抗，證明了光明戰勝了黑暗，美國支持烏克蘭人民。

拜登警告說，從歷史中得到教訓，就是當獨裁者對他們的侵略行為不付出代價的話，將會帶來更多的混亂，因此美國與盟友實施嚴厲措施，制裁俄羅斯，目的就是要窒息俄國的經濟，現時俄國股市已經蒸發四成的市值。

拜登又宣布額外措施應對當前的局勢，包括關閉美國領空，不給俄羅斯所有飛機降落，美國向烏克蘭提供十億美元援助，同時美國也會釋放6千萬桶戰略石油儲備，應對油價飆漲。

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