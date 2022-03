拜登發表首份國情咨文 要普田為入侵烏克蘭付代價

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週二發表首份國情咨文,集中提到當前的俄烏軍事衝突,他誓言要俄羅斯總統普田為入侵烏克蘭付出代價,他同時強調美國與盟友更加團結,對抗獨裁統治,拜登也提出計劃去控制通脹,以及面對仍然嚴峻的新型肺炎疫情。

拜登週二在國情咨文中首先講到,自由經常凌駕於獨裁統治之上,他說在6天前,俄國總統普田以為可以用軍事震散自由世界,但怎知遇到烏克蘭人民的頑強抵抗,證明了光明戰勝了黑暗,美國支持烏克蘭人民。

拜登警告說,從歷史中得到教訓,就是當獨裁者對他們的侵略行為不付出代價的話,將會帶來更多的混亂,因此美國與盟友實施嚴厲措施,制裁俄羅斯,目的就是要窒息俄國的經濟,現時俄國股市已經蒸發四成的市值。

拜登又宣布額外措施應對當前的局勢,包括關閉美國領空,不給俄羅斯所有飛機降落,美國向烏克蘭提供十億美元援助,同時美國也會釋放6千萬桶戰略石油儲備,應對油價飆漲。

