【有線新聞】

多個國家再有大規模反戰示威,抗議俄羅斯入侵烏克蘭。

俄羅斯第二大城市聖彼得堡,連日有人上街反對戰爭,當地人權組織指,警方周日在48個城市的示威拘捕了超過2,000人。

在德國柏林就有超過十萬人上街,高舉標語和烏克蘭旗,聲援烏克蘭。

捷克布拉格的示威亦有逾八萬人參與,總理菲亞拉回憶起半世紀前,蘇聯入侵當時的捷克斯洛伐克,強調坦克並不能粉碎人民對自由民主的渴望。

反戰示威遍及歐亞各地,包括荷蘭、法國、西班牙、意大利、立陶宛,以至土耳其、南韓和伊拉克。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。