美英歐盟同意將多間俄羅斯銀行逐出SWIFT

歐盟和西方國家進一步制裁俄羅斯,多國同意將多間俄羅斯銀行逐出國際結算系統SWIFT,將在未來數日實施,同時終止提供「黃金護照」,讓俄羅斯富商成為歐美公民。

而繼英國、波蘭、捷克和三個波羅的海國家,對俄羅斯關閉領空後,德國亦有意作同樣安排。

美、英、法、德、加拿大、意大利和歐盟發表聯合聲明,譴責俄羅斯總統普京發動戰爭,攻擊烏克蘭主權以至人民,宣布會將多間俄羅斯銀行逐出國際結算系統SWIFT,切斷這些銀行與國際金融體系聯繫,損害其在全球營商的能力,影響俄羅斯進出口。正制定有關銀行名單,將在未來數日生效。

同時會採取限制措施,阻止俄羅斯央行部署其國際儲備以避過制裁影響,包括令俄央行難以動用逾6000億美元的外匯儲備入市支撐盧布,另外會限制與俄羅斯政府有關聯的富商透過「黃金護照」的移民計劃,成為歐美等國的公民,阻止其進入歐美的金融體系轉移資產。

又會成立跨大西洋工作小組,確保有效實施針對俄羅斯個人和機構的制裁,防止他們隱藏資產。

歐盟委員會主席馮德萊恩表示:「措施將大幅損害普京資助戰爭的能力,並嚴重侵蝕俄羅斯經濟,普京開拓旨在摧毀烏克蘭的道路,但事實上他也正摧毀自己國家的未來。」

美、英和歐盟連日對俄羅斯制裁逐步升級,除了禁止俄羅斯使用美元、歐元、英鎊等交易、凍結俄羅斯銀行在歐美資產、限制出口高科技產品和技術,又制裁多個俄羅斯高官和富商,甚至包括國家領導人普京及外長拉夫羅夫等。

