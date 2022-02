【有線新聞】

美國等西方國家進一步制裁俄羅斯央行。

美國財政部即時禁止國民參與涉及俄羅斯央行、財政部、以及主權財富基金的交易,並凍結俄羅斯央行在美國的資產,官員指涉及數千億美元。歐盟、英國、加拿大和日本等國家都實施同樣制裁。

面對西方嚴厲經濟制裁,俄羅斯總統普京與國內高官討論經濟時,形容西方是「謊言帝國」。

