烏克蘭訪問學者望更多人關注戰爭 向烏伸援手（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

一位在聖荷西州大的烏克蘭藉訪問學者對在祖國局勢感到困擾,但也希望有更多人關注這場戰爭,並向烏克蘭伸出援手。

2月初在聖荷西州大開始撰寫關於烏克蘭移民,如何建立烏克蘭與美國雙邊關係論文的獎學金留學生Valeriia Karnaukhova,週三從大學回到接待家庭的家中,聽到戰爭的惡訊,當時感到驚訝,人在灣區但心卻在祖國。

Valeriia說︰「我不能相信在2022年,我們還會經歷這樣的事,我無法想像俄羅斯確實入侵烏克蘭。」

她的家在烏克蘭中部的Dolynska,親友先是感到害怕,後來逐漸響應政府請求人們冷靜,那裡晚上沒有人開燈,因為害怕造成空襲目標,但人們也還照樣上班,而超市物資充足,但人們也逐步囤貨,一些朋友也相應徵兵號召,準備抗敵。

遠在他鄉的Valeriia說,她現在能夠做的,就是要世人關注烏克蘭局勢。

Valeriia說︰「我能夠發聲,說要停止俄羅斯對烏克蘭的侵略和發動的戰爭,我能說我們感激所有幫助烏克蘭的個人和外交人員,一旦提到烏克蘭局勢都非常重要。」

Valeriia表示,感激國際社會對俄羅斯採取的制裁,並也希望外交斡旋,能夠結束這場戰爭,也希望人們繼續關心烏克蘭,並能出一份力,例如捐錢和停止誤導性新聞的散播。

Valeriia說︰「我希望戰爭馬上停止,因為烏克蘭人不要戰爭,他們要國家獨立,保留國家主權,請終止在烏克蘭的戰爭。」

