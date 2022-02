舊金山Noe Valley不足一小時發生三宗持槍搶劫案

【KTSF】

舊金山(三藩市)Noe Valley星期三晚在不足一小時內發生三宗持槍搶劫案,警方當晚拘捕三名疑犯,其中兩人未成年。

閉路電視片段拍到有人在22街夾Worth街追逐,當中有人大叫”我有槍 將你的手機交給我”。

警方表示,兩名匪徒當時追著受害人,將他包圍,然後搶走他的財物,得手後登上一輛在附近接應的SUV汽車逃走。

這是上星期三晚不足一小時內,在Noe Valley發生的第三宗搶劫案,警方相信疑犯是同一班人。

有該區居民表示,這種情況並不常見,感到有點害怕,這區過去的確曾發生過一些罪案,涉及財物的盜竊案有一段時間激增,近來已經有改善,而警方亦常出席社區會議聽取民意。

警方表示,上星期三晚,三名匪徒已經先後在Vicksburg街200號路段,以及Church街夾26街搶劫另外兩人。

這一宗搶劫案發生後30分鐘,警方在Mission區找到這輛SUV,跟涉及以上三宗案件的汽車吻合,截停汽車後,並拘捕車上三名分別14歲、15歲及20歲的男子。

有在Noe Valley土生土長的居民表示,這區間中會發生罪案,而今次被捕的人是年紀實在太輕,令人感到很不幸。

三名疑犯正面臨搶劫重罪及串謀犯罪等罪行。

