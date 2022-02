俄烏展開首場談判 俄軍猛攻未息各地釀傷亡

【有線新聞】

俄羅斯進攻烏克蘭第五日,雙方在白俄羅斯談判四個多小時仍未結束,總統澤連斯基預料不會有成果,與此同時俄軍繼續猛攻烏克蘭各地,造成大量平民傷亡。

俄羅斯副防長、副外長在白俄邊境地區戈梅爾與烏克蘭代表團會面,烏方成員包括防長、總統首席顧問和副外長等。這是俄羅斯進攻烏克蘭五日以來首場談判,白俄強調會保障代表團安全;烏克蘭要求俄方立即停火及撤軍。

烏克蘭總統澤連斯基會前坦言不相信談判會有成果,願意對話只是想向國民表明無論機會多渺茫,他也會嘗試用外交手段阻止戰爭。俄方則稱任何協議都應符合俄烏雙方利益,莫斯科事前已警告談判期間也不會中止軍事行動。總統普京前一日已下令核武部隊進入高度戒備狀態,防長紹伊古在烏俄談判期間報告,指已向相關戰略部隊增派人手,準備加入戰鬥行動。

而俄軍的猛烈攻勢亦未停,烏克蘭第二大城市哈爾科夫被火箭炮不斷轟炸,基輔指造成數十名平民喪生、過百人受傷;當地上空可見俄軍戰機飛過。這個東北部城市前一日守住俄軍上一波攻勢,市內很多建築物損毀嚴重。首都基輔及外圍地區亦持續受襲。

俄羅斯周一承認軍事行動中有士兵陣亡,但無公布數字。烏克蘭則宣稱擊斃5,400名俄軍。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。