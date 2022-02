西方制裁針對俄高官與商業巨頭荷包 此舉會否奏效（視頻）

【KTSF 黃侯彬報導】

以美國為首的西方陣營,對俄羅斯實施的制裁,主要是打擊俄國的經濟,以及某些高官與商業巨頭的荷包,當中歐盟更凍結普田的資產,此舉是否能奏效?

歐盟制裁普田本人,但一般認為收效不大,普田不會為此而退兵,法國有專家分析,這個主要是普田採取狡兔三窟的策略,將自己龐大的資產分散存放在世界各地,尤其是在亞洲一些西方鞭長莫及的地區,而且是用多個不同的身份持有,令西方難以對付。

至於西方對俄羅斯的制裁,比如俄國今後不能像歐洲借貸,也不能購買歐洲的高科技產品,不能購買歐洲的飛機及零件,這些制裁是否足以威脅俄國?

法國專家認為未必足夠,因為普田早有準備,近幾年來俄國存有各種儲備貨幣,總值6千億美元,同時也都打好友誼基礎,比如可以同中國的合作,繞過美歐的限制。

歐盟最大殺傷力的一張牌,就是切斷俄羅斯與國際匯兌系統SWIFT,歐盟國家對此的立場有分歧,法國不准俄國在法國使用這個系統,但其他以來俄國能源供應的國家,比如德國就拒絕行這一步,他們恐怕遭到俄國的報復。

普田已經表明切斷俄國與SWIFT的關係,等如對俄國宣戰。

