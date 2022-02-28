西方制裁針對俄高官與商業巨頭荷包 此舉會否奏效（視頻）

February 28, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 黃侯彬報導】

以美國為首的西方陣營，對俄羅斯實施的制裁，主要是打擊俄國的經濟，以及某些高官與商業巨頭的荷包，當中歐盟更凍結普田的資產，此舉是否能奏效？

歐盟制裁普田本人，但一般認為收效不大，普田不會為此而退兵，法國有專家分析，這個主要是普田採取狡兔三窟的策略，將自己龐大的資產分散存放在世界各地，尤其是在亞洲一些西方鞭長莫及的地區，而且是用多個不同的身份持有，令西方難以對付。

至於西方對俄羅斯的制裁，比如俄國今後不能像歐洲借貸，也不能購買歐洲的高科技產品，不能購買歐洲的飛機及零件，這些制裁是否足以威脅俄國？

法國專家認為未必足夠，因為普田早有準備，近幾年來俄國存有各種儲備貨幣，總值6千億美元，同時也都打好友誼基礎，比如可以同中國的合作，繞過美歐的限制。

歐盟最大殺傷力的一張牌，就是切斷俄羅斯與國際匯兌系統SWIFT，歐盟國家對此的立場有分歧，法國不准俄國在法國使用這個系統，但其他以來俄國能源供應的國家，比如德國就拒絕行這一步，他們恐怕遭到俄國的報復。

普田已經表明切斷俄國與SWIFT的關係，等如對俄國宣戰。

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