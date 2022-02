香港週一增34,466宗確診 多124人離世

【有線新聞】

香港新增確診突破3萬,有34,466宗,再破單日紀錄,再多124名患者死亡。衞生署說感染人數仍會繼續上升,安心出行發出檢測通知已經作用不大。

確診數字一星期前7,500多,數字每兩至三日就翻了一倍,最新單日確診34,466宗,足足是一星期前的4.5倍,單計第五波已有逾19.3萬人中招。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮:「短時間內(確診)個案數字仍然高企,甚至會進一步上升,使用安心出行收到通知而去做檢測的作用已不大,因為很多場所每天會有不同個案,可能每天會收到很多檢測通知,差不多每天也有,不可能每一個人都去做檢測。」

確診人數再破紀錄,醫管局星期二開多五間輕症患者指定診所,總數增加至全港14間,患者記得要先預約。

過去一日有87人死亡,八成人沒有打針,大部分死者是65歲或以上,亦有三位50多歲患者過身,全部都是長期病患。

衞生署分析了第五波其中442宗死亡個案,打齊兩針的只有39人,44人打了一針,連第一針都未打的有359人,80歲或以上患者打了兩針死亡率是0.27%,未完成接種就較高,有4.34%。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說:「有一個16倍的升幅,打針人士與未打針人士比較,死亡率會下降93%。」整體患者計,未打齊針的死亡率是0.27%,遠高於打齊兩針的0.03%。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。