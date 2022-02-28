香港週一增34,466宗確診 多124人離世

【有線新聞】

香港新增確診突破3萬，有34,466宗，再破單日紀錄，再多124名患者死亡。衞生署說感染人數仍會繼續上升，安心出行發出檢測通知已經作用不大。

確診數字一星期前7,500多，數字每兩至三日就翻了一倍，最新單日確診34,466宗，足足是一星期前的4.5倍，單計第五波已有逾19.3萬人中招。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：「短時間內（確診）個案數字仍然高企，甚至會進一步上升，使用安心出行收到通知而去做檢測的作用已不大，因為很多場所每天會有不同個案，可能每天會收到很多檢測通知，差不多每天也有，不可能每一個人都去做檢測。」

確診人數再破紀錄，醫管局星期二開多五間輕症患者指定診所，總數增加至全港14間，患者記得要先預約。

過去一日有87人死亡，八成人沒有打針，大部分死者是65歲或以上，亦有三位50多歲患者過身，全部都是長期病患。

衞生署分析了第五波其中442宗死亡個案，打齊兩針的只有39人，44人打了一針，連第一針都未打的有359人，80歲或以上患者打了兩針死亡率是0.27%，未完成接種就較高，有4.34%。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說：「有一個16倍的升幅，打針人士與未打針人士比較，死亡率會下降93%。」整體患者計，未打齊針的死亡率是0.27%，遠高於打齊兩針的0.03%。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。