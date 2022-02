歐盟向烏克蘭提供武器 首次向戰亂國供武

【有線新聞】

歐盟加強對烏克蘭的支援,同意向烏克蘭提供武器,是歷來首次向爆發戰事國家提供武器,又決定接收烏克蘭難民三年,毋須申請庇護。歐盟又加大對俄羅斯制裁,包括對俄羅斯飛機關閉領空。

歐盟委員會主席馮德萊恩表示:「這是歷來首次歐盟將資助購買和運送武器和其他設備到被攻擊的國家,這是分水嶺。」歐盟加大支援烏克蘭力度,首度宣布會向陷入戰亂國家提供武器,馮德萊恩表明是要支持勇敢保衛國家的烏克蘭人,支持烏克蘭加入歐盟。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利透露,歐盟將向烏克蘭提供總值4億5000萬歐元的武器,他表示:「戰爭已回歸我們的邊界,因此這是歐洲歷史轉捩點,我們會提供武器,甚至戰機,不只是彈藥,我們會提供最重要的戰爭武器。」歐盟部分成員已開始向烏克蘭提供各種支援,西班牙軍機就運送了一批個人保護裝備和消毒用品到當地。

作為歐盟龍頭的德國,總理舒爾茨亦在國會宣布,直接向烏克蘭提供武器,同時會向軍方增撥1000億歐元,國防開支佔GDP比重升到超過2%。舒爾茨強調必須大幅增加國家安全投資,以保護自由民主。分析指今次「急轉彎」決定,象徵傳統上德國對俄著重外交對話,已改變為加入軍事手段。

歐盟還宣布一系列制裁,俄羅斯擁有、註冊或控制的飛機,包括私人飛機,不能飛越歐盟空域或在區內升降,俄羅斯航空宣布取消所有以歐洲為目的地的航班。即除了白俄羅斯等少數國家,近乎全歐洲都禁制俄羅斯的飛機,美國和法國已呼籲在俄羅斯的公民立即離開。

歐盟的行動還針對俄羅斯國營傳媒「今日俄羅斯」和「俄羅斯衛星通訊社」,及其附屬機構都不能在歐盟報道,強調不能讓他們散播謊言、分裂歐盟。

聯合國指已有超過36萬烏克蘭人逃難到其他國家,大部分是婦孺,歐盟成員國一致同意接收烏克蘭難民三年,期間不需要申請庇護。

