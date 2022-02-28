加州學校3月11日結束強制口罩令 未接種疫苗者口罩令也放寬

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加州州長紐森週一宣布，加州學校現行的強制口罩令將於3月11日結束，而尚未接種疫苗的人士，週二起在大多數室內公共場所也可無須戴口罩。

紐森周一是會同俄勒岡州和華盛頓州一起宣布新修訂的口罩指引，新指引下，加州學校和託兒所的口罩令，在3月12日起會由強制性下調為建議性質，意味師生在當日起，不論有否接種疫苗，在室內都可無須戴口罩，不過指引授權地方政府可自行訂立更嚴厲的指引，而地方政府的指引，將凌駕州政府的指引。

另外，週二起，未接種疫苗人士在加州大多數室內公共場所可無須強制戴口罩，但當局仍「強烈建議」他們戴口罩。

新指引是回應聯邦疾控中心（CDC）上週五頒布的指引而修訂，根據CDC的指引，在一些高危的室內場所，包括公共交通系統、機場、計程車等，則仍需戴口罩。

雖然很多家長仍支持學校維持口罩令，但也有家長認為，如果在其他室內場所已無須戴口罩，為何在學校仍要戴口罩。

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