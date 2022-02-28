加州學校3月11日結束強制口罩令 未接種疫苗者口罩令也放寬

February 28, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

加州州長紐森週一宣布，加州學校現行的強制口罩令將於3月11日結束，而尚未接種疫苗的人士，週二起在大多數室內公共場所也可無須戴口罩。

紐森周一是會同俄勒岡州和華盛頓州一起宣布新修訂的口罩指引，新指引下，加州學校和託兒所的口罩令，在3月12日起會由強制性下調為建議性質，意味師生在當日起，不論有否接種疫苗，在室內都可無須戴口罩，不過指引授權地方政府可自行訂立更嚴厲的指引，而地方政府的指引，將凌駕州政府的指引。

另外，週二起，未接種疫苗人士在加州大多數室內公共場所可無須強制戴口罩，但當局仍「強烈建議」他們戴口罩。

新指引是回應聯邦疾控中心（CDC）上週五頒布的指引而修訂，根據CDC的指引，在一些高危的室內場所，包括公共交通系統、機場、計程車等，則仍需戴口罩。

雖然很多家長仍支持學校維持口罩令，但也有家長認為，如果在其他室內場所已無須戴口罩，為何在學校仍要戴口罩。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


nine + 2 =