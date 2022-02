加州學校3月11日結束強制口罩令 未接種疫苗者口罩令也放寬

【KTSF】

加州州長紐森週一宣布,加州學校現行的強制口罩令將於3月11日結束,而尚未接種疫苗的人士,週二起在大多數室內公共場所也可無須戴口罩。

紐森周一是會同俄勒岡州和華盛頓州一起宣布新修訂的口罩指引,新指引下,加州學校和託兒所的口罩令,在3月12日起會由強制性下調為建議性質,意味師生在當日起,不論有否接種疫苗,在室內都可無須戴口罩,不過指引授權地方政府可自行訂立更嚴厲的指引,而地方政府的指引,將凌駕州政府的指引。

另外,週二起,未接種疫苗人士在加州大多數室內公共場所可無須強制戴口罩,但當局仍「強烈建議」他們戴口罩。

新指引是回應聯邦疾控中心(CDC)上週五頒布的指引而修訂,根據CDC的指引,在一些高危的室內場所,包括公共交通系統、機場、計程車等,則仍需戴口罩。

雖然很多家長仍支持學校維持口罩令,但也有家長認為,如果在其他室內場所已無須戴口罩,為何在學校仍要戴口罩。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。