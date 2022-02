【KTSF】

烏克蘭總統澤倫斯基週四表示,俄羅斯發動大規模入侵行動後,他的國家「孤軍奮戰」,他表示週四有137名烏克蘭人陣亡,316人受傷。

澤倫斯基在深夜透過影片發表談話說,烏克蘭軍隊孤軍奮戰,保衛國家,他還說沒有看到有誰準備與烏克蘭並肩作戰。

澤倫斯基表示,敵方的破壞組織已進入首都基輔,他呼籲居民保持警戒,遵守戒嚴規定,目前烏克蘭已經進入戰時狀態,18至60歲男性公民禁止離開烏克蘭,義務役或後備役都將被徵召。

