習近平與普京通電促俄烏談判 俄烏領袖均同意談判

中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京通電話,促請通過談判解決問題。俄烏領袖均表示願意談判。

俄羅斯出兵第二日,中俄領袖通電話,就局勢交換意見。習近平沒有提到支持俄羅斯出兵,僅表示烏克蘭東部局勢急劇變化,引起國際高度關注。中方根據烏克蘭問題本身的是非曲直,決定中方立場。

他提到要摒棄冷戰思維,重視和尊重各國合理安全關切,通過談判形成歐洲安全機制。並支持俄烏兩國,通過談判解決問題。中方關於尊重各國主權和領土完整,遵守聯合國憲章宗旨和原則的基本立場是一貫。

俄羅斯總統普京重申,美國和北約長期無視俄羅斯的安全關切,不斷向東推進軍事部署,挑戰俄羅斯戰略底線。他稱俄方願意與烏克蘭展開高級別談判。

烏克蘭總統澤連斯基同日用俄語,要求與普京直接對話。他指烏克蘭全國都有戰鬥,是時候坐下來談,阻止生靈塗炭,亦準備好討論烏克蘭中立地位。

克里姆林宮隨後表示,準備好派遣包括外交和國防官員在內的代表團,到白俄羅斯首都明斯克,與烏克蘭當局談判。發言人表示,解除武裝是烏克蘭中立的重要部分。

