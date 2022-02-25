美國歐盟宣布直接制裁普田 消息指其財富已秘密藏起

February 25, 2022 none, 國際新聞, 新聞, 熱點關注
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【KTSF 張麗月報導】

有鑑於烏克蘭持續受到俄軍炮火猛烈攻擊，拜登政府宣布，連同歐盟一起，直接制裁俄羅斯總統普田本人。

白宮發言人表示，美國與歐洲委員會主席通話之後決定，將連同歐洲盟友一起制裁，俄羅斯總統普田、俄國外長拉夫羅夫，以及俄國國家安全團隊的官員，制裁行動包括旅遊禁制。

白宮指出，在過去幾天，美國和歐洲盟友已經加碼推出一系列制裁措施，希望可以阻嚇普田對烏克蘭發動大規模軍事行動，但發覺這些措施似乎效用不大，烏國首都基輔仍然受到砲火襲擊，以及響起防空警報。

消息指出，制裁普田基本上屬於象徵式，因為普田的財富已秘密收藏起來，外界很難凍結他的資產。

有記者週四問，美國是否知道普田的錢究竟藏在哪裡，副國家安全顧問就表示，不會評論這個問題，白宮發言人說，制裁普田是要發出清楚訊息，表達對普田行動，以及對俄軍領導層政策方向的強烈反對。

另外，烏克蘭總統澤連斯基公開了一段視頻指出，烏克蘭現時單獨與俄羅斯作戰，澤連斯基承諾會留守在基輔，他與助手甚至在街頭自拍，誓死保衛烏克蘭的獨立。

澤連斯基又說，他是俄羅斯頭號針對的目標，總統拜登週五已與澤連斯基通話。

在俄軍節節進迫，烏國首都基輔之際，普田發言指烏克蘭現政府實行納粹主義，他催促烏克蘭軍方推翻烏克蘭的政治領袖，然後同俄國和談，但烏克蘭當局就呼籲國民幫助守衛基輔，例如自製汽油彈，用來擊退入侵者。

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