美國歐盟宣布直接制裁普田 消息指其財富已秘密藏起

【KTSF 張麗月報導】

有鑑於烏克蘭持續受到俄軍炮火猛烈攻擊,拜登政府宣布,連同歐盟一起,直接制裁俄羅斯總統普田本人。

白宮發言人表示,美國與歐洲委員會主席通話之後決定,將連同歐洲盟友一起制裁,俄羅斯總統普田、俄國外長拉夫羅夫,以及俄國國家安全團隊的官員,制裁行動包括旅遊禁制。

白宮指出,在過去幾天,美國和歐洲盟友已經加碼推出一系列制裁措施,希望可以阻嚇普田對烏克蘭發動大規模軍事行動,但發覺這些措施似乎效用不大,烏國首都基輔仍然受到砲火襲擊,以及響起防空警報。

消息指出,制裁普田基本上屬於象徵式,因為普田的財富已秘密收藏起來,外界很難凍結他的資產。

有記者週四問,美國是否知道普田的錢究竟藏在哪裡,副國家安全顧問就表示,不會評論這個問題,白宮發言人說,制裁普田是要發出清楚訊息,表達對普田行動,以及對俄軍領導層政策方向的強烈反對。

另外,烏克蘭總統澤連斯基公開了一段視頻指出,烏克蘭現時單獨與俄羅斯作戰,澤連斯基承諾會留守在基輔,他與助手甚至在街頭自拍,誓死保衛烏克蘭的獨立。

澤連斯基又說,他是俄羅斯頭號針對的目標,總統拜登週五已與澤連斯基通話。

在俄軍節節進迫,烏國首都基輔之際,普田發言指烏克蘭現政府實行納粹主義,他催促烏克蘭軍方推翻烏克蘭的政治領袖,然後同俄國和談,但烏克蘭當局就呼籲國民幫助守衛基輔,例如自製汽油彈,用來擊退入侵者。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。