俄羅斯進軍烏克蘭後局勢將朝那個方向發展

【KTSF 歐志洲報導】

俄羅斯進軍烏克蘭,令到一些西方領袖和政治觀察家感到意外,接下來的局勢將可能朝那個方向發展?

舊金山大學歷史系教授Uldis Kruze表示,對俄羅斯侵略烏克蘭的行動感到驚訝,和許多人一樣,認為俄羅斯總統普亭的軍事部署,只是希望能夠在烏克蘭加入北約的事項取得對方的讓步,但是進軍烏克蘭,不單衝擊烏克蘭人民,連俄羅斯人也必須面對軍事行動的後果。

Kruze說:「這是普田一場生命賭博,他想創造一個烏克蘭新視野,某方面而言就像俄羅斯舊帝國,或是蘇聯高峰期的情況一樣。」

目前只有普亭知道自己盤算的最終目標,可以是分割或併吞烏克蘭,或是成立親俄的傀儡政府。

Kruze教授認為,俄羅斯的軍事優勢,可能可以在幾個星期內結束,但是長遠的問題是,普亭還必須爭取烏克蘭人的支持,會否讓烏克蘭人有自由選舉,也是一個問號,而移除烏克蘭總統澤連斯基,也是普田的一大目標。

Kruze說:「我想澤連斯基會逃往國外,會得到北約和美國的支持,我不認為澤連斯基會持續在位,他會是俄羅斯軍隊的一個主要目標,或是捕捉他、讓他失去影響力,或將他驅逐。」

由於烏克蘭不是北約成員,北約和美國預計,只是會從提供軍備物資方面支援烏克蘭人,而多方對俄羅斯的制裁,也會衝擊兩國的平民。

Kruze說:「這是暗淡的一天,戰爭的後果有那麼多的未知,我的心與烏俄人民同在,他們將承受這場危機的重擔。」

