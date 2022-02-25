俄羅斯進軍烏克蘭後局勢將朝那個方向發展

【KTSF 歐志洲報導】

俄羅斯進軍烏克蘭，令到一些西方領袖和政治觀察家感到意外，接下來的局勢將可能朝那個方向發展？

舊金山大學歷史系教授Uldis Kruze表示，對俄羅斯侵略烏克蘭的行動感到驚訝，和許多人一樣，認為俄羅斯總統普亭的軍事部署，只是希望能夠在烏克蘭加入北約的事項取得對方的讓步，但是進軍烏克蘭，不單衝擊烏克蘭人民，連俄羅斯人也必須面對軍事行動的後果。

Kruze說:「這是普田一場生命賭博，他想創造一個烏克蘭新視野，某方面而言就像俄羅斯舊帝國，或是蘇聯高峰期的情況一樣。」

目前只有普亭知道自己盤算的最終目標，可以是分割或併吞烏克蘭，或是成立親俄的傀儡政府。

Kruze教授認為，俄羅斯的軍事優勢，可能可以在幾個星期內結束，但是長遠的問題是，普亭還必須爭取烏克蘭人的支持，會否讓烏克蘭人有自由選舉，也是一個問號，而移除烏克蘭總統澤連斯基，也是普田的一大目標。

Kruze說:「我想澤連斯基會逃往國外，會得到北約和美國的支持，我不認為澤連斯基會持續在位，他會是俄羅斯軍隊的一個主要目標，或是捕捉他、讓他失去影響力，或將他驅逐。」

由於烏克蘭不是北約成員，北約和美國預計，只是會從提供軍備物資方面支援烏克蘭人，而多方對俄羅斯的制裁，也會衝擊兩國的平民。

Kruze說:「這是暗淡的一天，戰爭的後果有那麼多的未知，我的心與烏俄人民同在，他們將承受這場危機的重擔。」

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