烏國官員料基輔將淪陷 總統促西方支援

俄羅斯出兵烏克蘭踏入第二日,俄軍坦克已駛到首都基輔北部,政府部門所在區域附近傳出槍聲,烏克蘭警告今天會是最艱難的一天。總統澤連斯基指西方的制裁措施不足夠,美國重申不會向烏克蘭出兵,但有官員就警告基輔可能快將淪陷。戰事至今烏克蘭有過百人喪生,包括平民,超過300人受傷。

網上片段見到在基輔以北約十多公里的住宅區奧博隆,有相信是俄軍的坦克和裝甲車駛至。國防部亦證實俄軍已進駐這個地區。現場傳出槍聲,民眾爭相走避。

基輔市中心清晨時分已炮火連天,網上流傳多條片段,居民在家中都可見到火光從天而降。烏克蘭指俄方再次發動炮轟,以導彈攻擊軍事和平民設施。黎明時分響起空襲警報,市內可見損毀痕跡,有民居被炮彈擊中起火,數名居民受傷、過百人疏散。

官方警告週五會是最艱難的一天,指即使以寡敵眾,軍隊仍然在多條戰線抗敵,包括會用盟友提供的反坦克導彈應對。美國預料俄軍會以圍城戰略迫令現政府投降。烏克蘭政府指基輔以北的切爾諾貝爾核電站較早前已被俄軍攻佔,當局指輻射水平有所上升。

總統澤連斯基指西方的制裁並不足夠,國家正孤軍作戰,自己會繼續留在基輔與人民同一陣線,並簽署為期90日的全民動員法令禁止成年男性離境,呼籲人民一同抗敵。

