今日烏克蘭明日台灣？ 藍營料倘台海開戰景況相同

俄羅斯出兵烏克蘭引起台灣出現「今日烏克蘭、明日台灣」的討論,雖然台灣官方強調烏克蘭和台灣有本質上的不同,但有分析認為美國不一定會協助台灣防衛。

今日的烏克蘭是否反映著明日的台灣?在台灣,日前曾表示對烏克蘭「感同身受」的蔡英文總統周五就這樣說:「我們要嚴正譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害,台海的局勢和烏克蘭的局勢有本質上的不同,不僅是台灣海峽的天險,還有台灣在地緣戰略的地位。此外,我們國軍防衛國土的意志和戰力不斷提升。」

不過,藍營人士就不是這樣看。國民黨籍前立委孫大千說:「今日的烏克蘭當然就是明日的台灣,民進黨長久以來所操縱的最重要的策略,就是所謂抗中保台親美日,如果將來很不幸的這個戰事在台海爆發,我們不是一樣的情況嗎?它(美國)都不敢跟俄羅斯打,它敢打中國嗎?」

有香港學者就認為,台灣與烏克蘭本質上不同,難以比較。香港亞太研究所經濟研究中心成員徐家健說:「烏克蘭以前都是蘇聯的時候,整個蘇聯的版圖加上東歐都是這個樣子。它不是在地緣政治對美國利益影響這麼大,美國在亞太區想有影響力的話,它其實最大的盟友就是日本,日本之外如果去到南少少,如果要保持平衡的話,其實台灣是重要的。」

另有分析指出,這不代表著當台海發生戰爭,美國會出兵幫助台灣。香港智明研究所研究總監許楨說:「美國人是認知到兩岸的中國人都不認為台獨是出路,是否定了在政治上,在政治倫理上美國對台獨的支撐,美軍既然你不認為或不接受台灣是一個獨立主權國,它有何國際義務或戰略考慮要在台灣問題上參戰?」

許楨又指,俄烏戰爭也反映未來發生的地區摩擦不會導致世界軍事強國,例如中美之間有直接戰爭。在北京,外交部星期四說,台灣以烏克蘭問題來「碰瓷」不明智,強調台灣不是烏克蘭,而是中國領土不可分割的一部分。

