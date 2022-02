【KTSF】

在週四下午4點,一群烏克蘭裔美國人發起在舊金山(三藩市)市府集會,呼籲整個灣區社區加入行列。

數百名示威者週四下午4點開始,在舊金山市府集會,今次的集會主要是靠社交媒體動員,亦有部分來集會的人,表示自己的親人正身處烏克蘭。

是次集會的目的是想聲援烏克蘭人民,同時對拜登政府有三大訴求,一就是立即對俄羅斯實施更強烈制裁,包括將俄羅斯從環球銀行金融電信協會SWIF中剔除,二是迅速增加對烏克蘭的軍事、財政和人道援助,三是在世界舞台上以所有可能的形式孤立俄羅斯。

主辦人表示,來集會的人可攜帶烏克蘭國旗和反戰海報。

