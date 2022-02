Santa Clara縣即將有條件取消室內口罩令（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

隨著新型肺炎病例繼續下降,南灣Santa Clara縣距離取消對打齊針人士的強制室內口罩令越來越近。

Santa Clara縣公共衛生局週四公布7天平均單日新增501宗確診,如果這數字連續7天保持在550或以下,該縣就會從3月2日開始,取消強制室內口罩令,但仍強烈建議公眾無論疫苗接種情況如何,在室內公共場所都戴口罩。

該縣取消強制性的室內口罩令,需要滿足多兩個指標,分別是縣內至少8成人口接種了疫苗,和公共衛生官員認為區內的住院人數較低和穩定。

Santa Clara縣之前已經滿足了至少8成人口接種了疫苗的要求,同時該縣衛生總監兼公共衛生局局長Sara Cody也證實,該區住院的指標已經達到,而加州的規定將繼續要求所有未接種疫苗的人,在室內公共場所佩戴口罩。

此外,無論疫苗接種狀態如何,還需要在室內戴口罩的地方,包括所有K-12年級學校、兒童保育設施、公共交通、醫療保健設施、庇護所、監獄和長期護理設施。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。