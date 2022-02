俄軍坦克進入基輔 烏克蘭總統呼籲全民抗敵

【有線新聞】

俄羅斯出兵烏克蘭第二日,俄軍已進入首都基輔北部,政府部門所在區域附近傳出槍聲。戰事至今烏克蘭有過百人喪生,包括平民。總統澤連斯基呼籲全民抗敵,又指西方制裁措施不足夠。歐盟則預告會凍結俄羅斯總統普京和外長拉夫羅夫資產。

俄軍已攻入烏克蘭首都基輔,市中心北面住宅區奧博隆,有相信是俄軍的坦克和裝甲車駛至。市內傳出槍聲,民眾爭相走避。

有片段顯示民眾分發步槍,據報當局單在基輔,已向預備軍派出1.8萬支槍械。總統澤連斯基早前已簽令禁止成年男性離境,呼籲人民一同抗敵。

他強調自己會繼續留在基輔,與人民同一陣線,軍人在市中心部署,澤連斯基形容他們是烏克蘭唯一依靠,批評西方支援不足。

美國預料俄軍會以圍城戰略,迫令現政府投降。俄羅斯宣稱已成功奪取基輔外的空軍基地,傘兵部隊已著陸,並截斷基輔通往西面的去路。

雖然俄軍強調不會空襲住宅區,3不過基輔市中心炮火連天,空襲警報不斷響起。市內可見損毀痕跡,有民居被擊中起火,多名居民受傷,過百人疏散。基輔市長指,入侵的俄軍企圖摧毀當地,宣布全市進入防衛狀態。

官方警告即使以寡敵眾,軍隊仍然在多條戰線抗敵,又宣稱擊斃過千名敵軍。

