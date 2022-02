【KTSF】

隨著俄烏開戰,美國對俄羅斯實施制裁,美國方面嚴陣以待,以應對俄羅斯的網絡攻擊。

聯邦調查局(FBI)一名網絡安全高級官員,周二警告美國企業和地方政府,他們應該警惕潛在的勒索軟件攻擊,就在幾天前,多個部門向美國主要銀行的高管也發出了類似的警告。

俄羅斯過去曾表現出對網絡空間造成重大破壞和破壞的能力,過去兩年,針對美國基礎設施的一些最大規模的網絡攻擊,都疑似與俄羅斯黑客有關。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。