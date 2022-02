過萬名烏克蘭難民湧入羅馬尼亞

【KTSF 尹晉豪報導】

隨著俄羅斯軍隊的進攻,逼近烏克蘭首都基輔,有過萬名的烏克蘭難民湧入羅馬尼亞。

羅馬尼亞內政部長博德(Lucian Bode)週五表示,共有1萬624名烏克蘭難民湧入羅馬尼亞,其中有3660人打算過境到其他國家,而停留在羅馬尼亞的月7000人中,暫時只有11人要求政治庇護,而沒有申請政治庇護的人,可合法在當地逗留90日。

羅馬尼亞邊防警察週四報告說,與前一天相比,難民流入量增加了120%,羅馬尼亞救援機構已經搭建了一些帳篷,人道主義組織亦正為烏克蘭人提供食物和水,大多數進入羅馬尼亞的難民,在歐盟都有家庭成員,他們打算找家人相聚,直到戰事完結。

在這場戰爭當中造成的傷亡人數不斷增加,基輔一棟公寓民宅,以及橋樑和學校亦受到砲擊。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。