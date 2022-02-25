過萬名烏克蘭難民湧入羅馬尼亞

February 25, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注
(Ukrainian President's Office)

【KTSF 尹晉豪報導】

隨著俄羅斯軍隊的進攻，逼近烏克蘭首都基輔，有過萬名的烏克蘭難民湧入羅馬尼亞。

羅馬尼亞內政部長博德（Lucian Bode）週五表示，共有1萬624名烏克蘭難民湧入羅馬尼亞，其中有3660人打算過境到其他國家，而停留在羅馬尼亞的月7000人中，暫時只有11人要求政治庇護，而沒有申請政治庇護的人，可合法在當地逗留90日。

羅馬尼亞邊防警察週四報告說，與前一天相比，難民流入量增加了120%，羅馬尼亞救援機構已經搭建了一些帳篷，人道主義組織亦正為烏克蘭人提供食物和水，大多數進入羅馬尼亞的難民，在歐盟都有家庭成員，他們打算找家人相聚，直到戰事完結。

在這場戰爭當中造成的傷亡人數不斷增加，基輔一棟公寓民宅，以及橋樑和學校亦受到砲擊。

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