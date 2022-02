今年申請入讀柏克萊加大人數打破歷年紀錄

【KTSF 關鍵報導】

今年申請就讀加州大學柏克萊分校的人數打破了歷史記錄。

柏克萊加州大學校方表示,今年有超過12.8萬人申請就讀該校,這一數字較去年同期上升了13%,但申請轉學到該校的人數就下跌到大約一萬九千三百人。

今年柏克萊分校收到了入學申請,多於加州大學其它院校,而申請者族裔也更加多元化,申請入學或轉學到該校的學生當中,美國本土學生上升了大約五成,菲律賓裔申請者多了15%,西班牙語裔學生就多了大約14%。

加州大學官方表示,性別不明確的申請者則上升了134%。

但壞消息是,加州上訴法院上星期維持了阿拉米達縣高等法院的原判,柏克萊加大必須將學生入學人數限制在4萬2347人,這意味著至少有5,100人不獲得取錄。

法庭認為,學校招生人數上升,會加劇當地的住房危機,如果學校要增加學員人數,那麼就得為添置相應的住房資源。

校方則表示,法庭這項裁決會讓該校今年的收生率下降到個位數,校方決定將在3月24日公佈新生錄取結果,而轉校生的錄取結果就將在4月中下旬公佈。

