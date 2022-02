俄羅斯示威抗議揮軍烏克蘭 多國地標亮藍黃燈聲援

【有線新聞】

全球多個國家和地區都有集會示威聲援烏克蘭,抗議俄羅斯出兵,包括莫斯科、聖彼得堡等多個俄國城市,監察組織指超過1700人被捕。

數以百計的民眾在俄羅斯首都莫斯科響應反對派號召,上街高叫口號,手持「不要戰爭」的標語,抗議俄軍出兵全面入侵烏克蘭。

警方上前拘捕多人,當局在示威開始前已警告民眾,不要參與同外國政治緊張局勢有關的未經批准抗議活動,否則面臨法律刑責。

俄羅斯全國50多個城市都有聲援烏克蘭的示威,部分示威者更揚言要總統普京下台,在第二大城市聖彼得堡的示威亦遭到警方干預,多人被捕。

人權組織警告,莫斯科政府正進行新一波鎮壓異見潮,聯邦通訊局要求當地傳媒只准使用俄羅斯官方來源的消息,更有國企員工收到指示,不得公開評論烏克蘭議題。

格魯吉亞首都第比利斯市中心數千人上街,揮舞烏克蘭國旗,燃放代表烏克蘭國旗的黃、藍兩色煙霧彈,表達對基輔政府的支持。

當地人對俄軍出兵「感同身受」,俄羅斯2008年進軍格魯吉亞親俄分離地區南奧塞梯,其後攻擊格魯吉亞多個城鎮。輿論認為與今次俄軍入侵烏克蘭非常類似,當年西方未有適切應對,令歷史重演。

多個國家亮燈聲援烏克蘭,90年代經歷圍城戰的波斯尼亞首都薩拉熱窩,市政府大樓外亮起象徵烏克蘭的藍、黃燈。英國倫敦首相府,及紐約聯合國總部外牆,亦以燈光及標語支持烏克蘭。

澳洲墨爾本多個地標化身成烏克蘭國旗,坎培拉當局表示,會透過北約向烏克蘭提供非致命武器及藥物支援。

