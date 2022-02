港人記者逆流抵基輔 同躲地鐵站避空襲

【有線新聞】

有線新聞台聯絡到一名身處烏克蘭基輔的香港記者,他已經離開了市郊進入市中心,俄軍空襲市中心時,他正與當地居民一起在地鐵站內避難。

吳先生說︰「現在是基輔時間凌晨約五時,新一輪俄軍攻勢又開始轟炸基輔市中心,我們身處地底地鐵站,暫時沒有感受到太大震動。」

吳先生身處的地鐵站,位於地底100多米深,不少人一早將這裏當成防空洞,通宵在此休息。吳先生︰「有貓狗,有人推着輪椅下來。晚上只有零度,來到地底雖然較暖,但席地而睡也頗冷。」

在地底度過了數小時,決定搏一下返回地面。

吳先生說︰「有消息說俄軍垣克已經進來基輔,有見給此可見街上都很平靜,除了這間超市,其他店舖都沒營業。基輔很大、每個民居很大,他不可能用一隊坦克車就拆毀基輔,也沒理由要攻擊我身處的建築物,不是特別害怕。」

他指仍然有不少基輔人向西出發,嘗試逃離烏克蘭,但亦有人響應政府留下來守衛家園。

吳先生說︰「如果想要有槍,好像政府會提供槍,如果要物理上相抵抗俄軍,市民手上會有武器。是一個民兵戰爭,相信有這些情況出現。」

數天前,他仍不相信局勢會急轉直下,儘管如此,吳先生堅持不走,因為有故事未講完。

吳先生說︰「看到新聞說轟炸機墜毁到民居,不能說完全安全,害怕還害怕仍要生活,相信是很多烏克蘭人的心聲。西方傳媒與俄羅斯傳媒報道的故事很不一樣,想盡量貼近烏克蘭人的角度,讓大家看到烏克蘭人的聲音。」

入境處透過本台聯絡吳先生,另外亦接到一名在烏克蘭的港人求助,已透過大使館提供協助,會留意事態發展及積極跟進,呼籲身在當地的港人注意安全,有需要可致電24小時熱線1868。

