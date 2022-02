香港增10,010宗確診 多47人病逝

【有線新聞】

香港新增10,010宗確診,首度單日破萬,呈報個案接近22,000宗,再多47名患者死亡。醫管局說除非家長都確診,否則不建議陪確診兒童入院。

47名離世患者,包括前一日公布入院後死亡的9歲男童,其餘死者年齡48至100歲,其中5人打了至少一針,有27人是院舍院友,5名65歲以下的死者是長期病患或有濫藥習慣。由於數據滯後,周一至周三再多12名病人離世。

醫管局說目前有400多名確診兒童,在公立醫院接受治療,已經達到上限,會盡量安排已確診的家人或監護人陪小朋友入住同一病房,不過沒確診的就不建議陪同。

醫管局總行政經理劉家獻說︰「如有父母陪同,減低了可接收的病童,你陪你的子女進去,但令下一個進不了、大家不樂見。望大家同舟共濟、將心比己,除了自己的小朋友,其他小朋友得到適當治療。」

醫管局再次呼籲輕症或無徵狀患者切勿召救護車到急症室,以免延誤重症病人送院診治。

