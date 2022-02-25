密州校園槍擊案 疑兇父母提堂預審

【KTSF 朱慧琪報導】
去年11月在密歇根州牛津高中造成4死7傷的校園槍擊案，涉嫌開槍的15歲少年Ethan Crumbley，他父母也被控4項非預謀過失殺人罪，他們週四提堂預審。
密歇根州牛津高中校園槍擊案，15歲疑兇Ethan Crumbley的父母，Jennifer和James Crumbley，因為方便兒子取得涉案槍械，而面臨多項控罪。
在預審中，法官將要裁定是否有足夠證據，令這對夫婦接受審判。
週四在法庭上，辯方律師對當地Oakland縣一名縣警探員的盤問重點，放在Crumbley夫婦是否知道兒子有計劃在學校開槍。
疑兇Ethan Crumbley的父母也被指控，當疑兇在家中表現出精神出問題的跡象時，他們並沒有介入處理。
Crumbleys夫婦目前被關押，保釋金是50萬美元，這宗案件不尋常之處在於，大規模校園槍擊事件中，涉案槍手的父母很少對會被指控及承擔刑事責任。
在這宗槍擊案中，疑兇Ethan Crumbley則被控一級謀殺罪、7項蓄意謀殺罪，以及十多項涉及武器的控罪。
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