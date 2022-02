密州校園槍擊案 疑兇父母提堂預審

【KTSF 朱慧琪報導】

去年11月在密歇根州牛津高中造成4死7傷的校園槍擊案,涉嫌開槍的15歲少年Ethan Crumbley,他父母也被控4項非預謀過失殺人罪,他們週四提堂預審。

密歇根州牛津高中校園槍擊案,15歲疑兇Ethan Crumbley的父母,Jennifer和James Crumbley,因為方便兒子取得涉案槍械,而面臨多項控罪。

在預審中,法官將要裁定是否有足夠證據,令這對夫婦接受審判。

週四在法庭上,辯方律師對當地Oakland縣一名縣警探員的盤問重點,放在Crumbley夫婦是否知道兒子有計劃在學校開槍。

疑兇Ethan Crumbley的父母也被指控,當疑兇在家中表現出精神出問題的跡象時,他們並沒有介入處理。

Crumbleys夫婦目前被關押,保釋金是50萬美元,這宗案件不尋常之處在於,大規模校園槍擊事件中,涉案槍手的父母很少對會被指控及承擔刑事責任。

在這宗槍擊案中,疑兇Ethan Crumbley則被控一級謀殺罪、7項蓄意謀殺罪,以及十多項涉及武器的控罪。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。