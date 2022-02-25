俄烏政治危機和國際制裁 對美國經濟有何衝擊（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

俄羅斯進軍烏克蘭引發的政治危機和國際制裁，對美國經濟會造成什麼樣的衝擊，來看經濟專家如何解讀。

俄羅斯進軍烏克蘭後的一天，美國股市一度下跌八百點，國際原油價格也一度突破每桶一百元的心理關卡，這也直接衝擊目前已經相當高的通貨膨脹。

舊金山州立大學財經系退休教授陳溢茂說:「能源的價格可能短時間，還會維持在高檔，這會對通貨膨脹有更加一步提升的效果，等於火上加油的效果，本來現在通貨膨脹已經非常厲害了，消費物價指數上升7%，能源價格在上升的話，通貨膨脹不能過降下來。」

陳教授表示，接下來要看聯儲局，在3月估計會調高利率來控制通膨，而已經達到4%的房屋貸款，估計會讓想買房子的民眾面對更高的貸款條件，除了房貸，利率上升對美國的整體經濟，也會有負面的影響。

陳溢茂說:「大部分的企業都是靠借錢來維持生產，所以利息上升的話，企業的借貸成本會上漲，借貸成本上升的話，投資額就會減少。」

至於拜登宣布制裁行動中，限制例如晶片、雷射和感應器等高科技產品出口到俄羅斯，對俄國的打擊比對美國公司的衝擊來得高。

陳溢茂說:「他的效果可能跟美國制裁華為是一樣的，因為例如華為的生產線，很多都需要美國的晶片，或是其他的配件，如果美國把這些配件或晶片切斷的話，跟華為一樣，就不能再生產。」

至於股市方面的波動，陳教授認為，目前處於調整階段的美國股市，應該已經接近谷底水平。

陳溢茂說:「戰爭已經開打，現在只是看戰爭的結果，什麼時候才可以結束，如果說雙方可以談判的話，對股市有正面作用，如果烏克蘭被俄羅斯完全佔領的話，戰爭持續的話，股市還會波動。」

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