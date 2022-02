俄烏政治危機和國際制裁 對美國經濟有何衝擊（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

俄羅斯進軍烏克蘭引發的政治危機和國際制裁,對美國經濟會造成什麼樣的衝擊,來看經濟專家如何解讀。

俄羅斯進軍烏克蘭後的一天,美國股市一度下跌八百點,國際原油價格也一度突破每桶一百元的心理關卡,這也直接衝擊目前已經相當高的通貨膨脹。

舊金山州立大學財經系退休教授陳溢茂說:「能源的價格可能短時間,還會維持在高檔,這會對通貨膨脹有更加一步提升的效果,等於火上加油的效果,本來現在通貨膨脹已經非常厲害了,消費物價指數上升7%,能源價格在上升的話,通貨膨脹不能過降下來。」

陳教授表示,接下來要看聯儲局,在3月估計會調高利率來控制通膨,而已經達到4%的房屋貸款,估計會讓想買房子的民眾面對更高的貸款條件,除了房貸,利率上升對美國的整體經濟,也會有負面的影響。

陳溢茂說:「大部分的企業都是靠借錢來維持生產,所以利息上升的話,企業的借貸成本會上漲,借貸成本上升的話,投資額就會減少。」

至於拜登宣布制裁行動中,限制例如晶片、雷射和感應器等高科技產品出口到俄羅斯,對俄國的打擊比對美國公司的衝擊來得高。

陳溢茂說:「他的效果可能跟美國制裁華為是一樣的,因為例如華為的生產線,很多都需要美國的晶片,或是其他的配件,如果美國把這些配件或晶片切斷的話,跟華為一樣,就不能再生產。」

至於股市方面的波動,陳教授認為,目前處於調整階段的美國股市,應該已經接近谷底水平。

陳溢茂說:「戰爭已經開打,現在只是看戰爭的結果,什麼時候才可以結束,如果說雙方可以談判的話,對股市有正面作用,如果烏克蘭被俄羅斯完全佔領的話,戰爭持續的話,股市還會波動。」

