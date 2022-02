CDC放寬指引讓更多健康美國民眾無需在室內戴口罩

【KTSF 吳倩妤報導】

根據聯邦疾控中心(CDC)週五發布的最新指引,目前大多數地區的美國人如果身體健康,就不需要在室內公共場所佩戴口罩。

CDC的最新指標是基於每個地區的新症率、因新型肺炎而需要住院的病人比例,以及醫院床位數目,來決定每個地區的新型肺炎風險程度。

全國有約7成地區屬於中、低風險程度,身體健康的人士不需要在室內公共場所戴口罩。

根據CDC的數據,灣區Napa和Solano縣屬於高風險地區,建議居民在公共室內場所戴口罩,灣區其他的縣都屬於中度或低風險。

另外,CDC依舊建議民眾接種完整疫苗和加強針,並在有症狀時接受病毒檢測。

聯邦食品和藥物管理局(FDA)對Evusheld抗體治療的緊急授權作出修改,這種抗體治療幫助免疫功能低或其他健康理由而無法接種新冠疫苗的人,對抗新型肺炎病毒的入侵,之前的使用劑量為150毫克,每次連續輸液兩個劑量,每6個月再重複注射新的劑量增加到300毫克。

新的修訂有望為民眾提供更大的保護,衛生官員提醒民眾,以前注射少劑量抗體的民眾,應該盡快注射多一劑。

