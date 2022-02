提案建議將加州最低工資調高到每小時18元

【KTSF】

加州的最低工資在今年年初提高到每小時15美元,現時有人提出將最低工資提高到18元,計劃交由全州選民公投。

一項名為2022年生活工資法的選舉倡議,要求將加州最低工資提高到每小時18美元,支持者今個月開始在全州收集選民簽名,目標是70萬個選民簽名。

如果在8月8日之能提交足夠而有效的簽名,將會列入今年11月選舉由選民表決,通過成為法律的話,加州的最低工資將從15美元逐步提高到18美元,2023年增加到16元,到2024年增加到17元,2025年18元。

新的最低工資適用於員工人數超過25人的商業,如果員工少於25人,2025年的最低工資需達到17元,如果加州提高最低工資等於州內約550萬人,每年得到超過6,000元的加薪。

加州的最低工資在今年年初提高到15美元,但州內不少縣市自己制定更高的最低工資。

