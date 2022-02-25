提案建議將加州最低工資調高到每小時18元

February 25, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

加州的最低工資在今年年初提高到每小時15美元，現時有人提出將最低工資提高到18元，計劃交由全州選民公投。

一項名為2022年生活工資法的選舉倡議，要求將加州最低工資提高到每小時18美元，支持者今個月開始在全州收集選民簽名，目標是70萬個選民簽名。

如果在8月8日之能提交足夠而有效的簽名，將會列入今年11月選舉由選民表決，通過成為法律的話，加州的最低工資將從15美元逐步提高到18美元，2023年增加到16元，到2024年增加到17元，2025年18元。

新的最低工資適用於員工人數超過25人的商業，如果員工少於25人，2025年的最低工資需達到17元，如果加州提高最低工資等於州內約550萬人，每年得到超過6,000元的加薪。

加州的最低工資在今年年初提高到15美元，但州內不少縣市自己制定更高的最低工資。

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