拜登提名非裔Ketanji Brown Jackson出任最高法院大法官

February 25, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
Ketanji Brown Jackson (ZUMA / MGN)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週五宣佈提名非洲裔的聯邦上訴法庭法官Ketanji Brown Jackson，出任聯邦最高法院大法官。

拜登週五創造歷史，提名第一位非洲裔女性Jackson擔任最高法院大法官。

拜登說︰「太長時間政府和我們的法院，未曾看似美國。」

法官Jackson昨晚與拜登通話時，已經接納提名，隨即展開參議院的提名確認程序。

Jackson說︰「我真的很謙卑和榮耀獲得提名。」

如果獲得參議院確認提名，Jackson將會接替於夏天退休的自由派大法官Stephen Breyer的空缺，Jackson曾經在1999年做Breyer的法律文員。

消息指出，Jackson擔任聯邦法官將近十年，包括去年出任首都華盛頓聯邦上訴法庭法官，她的自由思想哲學，將不會改變最高法院以保守派佔多數6比3的格局，一旦獲得參議院確認，她會是聯邦最高法院233年歷史中第三位非洲裔大法官。

拜登在兩年前已經承諾，將會提名一名非洲裔女性擔任最高法院大法官。

51歲的Jackson，哈佛大學法學院畢業，在華盛頓出生，曾經擔任過聯邦公辯律師，在最高法院大法官來說是難得的經驗。

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