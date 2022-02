拜登提名非裔Ketanji Brown Jackson出任最高法院大法官

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週五宣佈提名非洲裔的聯邦上訴法庭法官Ketanji Brown Jackson,出任聯邦最高法院大法官。

拜登週五創造歷史,提名第一位非洲裔女性Jackson擔任最高法院大法官。

拜登說︰「太長時間政府和我們的法院,未曾看似美國。」

法官Jackson昨晚與拜登通話時,已經接納提名,隨即展開參議院的提名確認程序。

Jackson說︰「我真的很謙卑和榮耀獲得提名。」

如果獲得參議院確認提名,Jackson將會接替於夏天退休的自由派大法官Stephen Breyer的空缺,Jackson曾經在1999年做Breyer的法律文員。

消息指出,Jackson擔任聯邦法官將近十年,包括去年出任首都華盛頓聯邦上訴法庭法官,她的自由思想哲學,將不會改變最高法院以保守派佔多數6比3的格局,一旦獲得參議院確認,她會是聯邦最高法院233年歷史中第三位非洲裔大法官。

拜登在兩年前已經承諾,將會提名一名非洲裔女性擔任最高法院大法官。

51歲的Jackson,哈佛大學法學院畢業,在華盛頓出生,曾經擔任過聯邦公辯律師,在最高法院大法官來說是難得的經驗。

