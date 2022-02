拜登與多國領袖宣佈額外制裁俄羅斯（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

針對俄羅斯向烏克蘭展開特別軍事行動,總統拜登週四同七國集團領袖、北約與歐盟首長磋商後宣佈向俄國實施額外的制裁措施,目的是要即時和長遠重創俄國經濟,但當中並不包含禁止俄國使用全球金融交易系統SWIFT,也無干擾俄國的石油和天然氣出口。

拜登週三晚在第一時間已經發聲明,指責俄國無故對烏克蘭發動不當的攻擊,美國與盟友以及全球夥伴一定追究俄國的責任。

他表明週四同七國集團領袖開會後,會向美國人民交代,週四較早時,他與七國集團其他成員國英法德意加日本的領袖開視像會議,出席的還有歐盟、歐洲委員會的首長,以及北約秘書長,拜登隨後宣佈向俄國實施額外的制裁措施,目的是要即時和長遠打擊俄國經濟。

拜登說「普田是侵略者」,「普田選擇了戰爭」,他與俄國都要承擔後果,他週四宣布對俄國的額外制裁,包括制裁多四間俄國主要銀行,制裁俄國的商業巨頭,還有更多俄國官員及家屬,但不包括普田本人。

美國也會對俄國實施高科技出口管制,但今次不會切斷俄國使用全球金融交易系統SWIFT,主要是考慮到歐洲和其他西方經濟體的巨大分歧。

拜登說,這一系列的制裁行動,得到全球3分之2國家的支持,其實對俄國經濟帶來的損害更大。

拜登說:「制裁俄國的銀行有同等後果,後果可能比(禁用)SWIFT更甚,此其一,其二是這永遠都是一個選項,但現在歐洲其他國家不願用此選項。」

此外,美國也沒有切斷俄國的石油和天然氣出口,而拜登也沒有計劃與普田對話。

烏克蘭呼籲美國盡快對俄羅斯實施SWIFT交易系統制裁,認為這樣做才會有立竿見影的威懾效果。

美國右派媒體都有同感,當中有輿論就質疑,拜登政府較早時多次聲稱俄國一旦對烏克蘭動武,美國就會實施「快速又嚴厲的」制裁,到頭來只是雷聲大雨點小,尤其是第一波制裁根本不涉及主要的金融機構,充其量都只算是溫和而不是嚴厲,加上需要時間落實制裁措施,對普田起不到應有的阻嚇作用。

而國會兩黨對於何時才制裁俄羅斯也有分歧,所以遲遲未能完成立法,當中共和黨人贊成在俄國動武前予以制裁,以達到阻嚇效果,而民主黨人就認為應該在俄國動武後才實施制裁。

