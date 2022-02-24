俄烏開戰打亂全球金融市場 美股出現震盪

February 24, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

俄烏開戰，打亂全球金融市場，歐洲和亞洲股市率先全線崩圍，美股週四也出現震盪，大幅波動，到收市時，主要指數由跌轉升。

受到俄烏開戰的消息拖累，華爾街股市週四出現震盪，主要指數早段一度分別大跌超過2%。

道瓊斯一度勁跌接近860點，其後逐步反彈，上落幅度超過10%，技術上一度進入調整期。

接近尾市時，道指由跌轉升，升了92點，S&P 500就升63點，Nasdaq也大幅波動，一度大跌接近450點，其後強力反彈，收市勁升436點，升幅3.3%。

油價方面，反映國際油價指標的倫敦布蘭特原油期貨價格，每桶一度衝上102美元，其後由於美國對俄羅斯實施的額外制裁措施，並不包含切斷俄國的石油和天然氣出口，因此原油價格從高位回落，每桶報99元。

紐約WTI原油期貨每桶也一度衝破100元，最新報每桶93元。

俄羅斯是世界第三大產油國，每天生產過千萬桶原油，約佔全球供應量大約11%，俄國也是全球第二大的非液體的天然氣生產國，歐洲的天然氣供應主要靠俄國，究竟俄烏衝突對歐洲以至對全球的石油和氣體供應有何衝擊，仍有待觀察。

有分析指出，俄烏衝突會令美國通脹加劇，也有可能會令聯儲局採取進一步收緊貨幣政策去控制通脹。

市場擔心加息的幅度，以及收緊貨幣政策的力度，路透社的消息指，聯儲局克里夫蘭分局局長Loretta Mester週四在一個大學研討會上指出，像俄烏危機等地緣衝突，會助長通脹並在近期損害經濟，聯儲局在衡量收緊銀根的步伐時，會將俄烏危機對美國的衝擊也列為考慮因素。

她重申，到今年年中，如果通脹未見減緩，便應加快加息的步伐，不過她認為今年美國的通脹會是溫和的，Mester對聯儲局今年的貨幣政策有投票權。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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