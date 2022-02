俄烏開戰打亂全球金融市場 美股出現震盪

【KTSF 張麗月報導】

俄烏開戰,打亂全球金融市場,歐洲和亞洲股市率先全線崩圍,美股週四也出現震盪,大幅波動,到收市時,主要指數由跌轉升。

受到俄烏開戰的消息拖累,華爾街股市週四出現震盪,主要指數早段一度分別大跌超過2%。

道瓊斯一度勁跌接近860點,其後逐步反彈,上落幅度超過10%,技術上一度進入調整期。

接近尾市時,道指由跌轉升,升了92點,S&P 500就升63點,Nasdaq也大幅波動,一度大跌接近450點,其後強力反彈,收市勁升436點,升幅3.3%。

油價方面,反映國際油價指標的倫敦布蘭特原油期貨價格,每桶一度衝上102美元,其後由於美國對俄羅斯實施的額外制裁措施,並不包含切斷俄國的石油和天然氣出口,因此原油價格從高位回落,每桶報99元。

紐約WTI原油期貨每桶也一度衝破100元,最新報每桶93元。

俄羅斯是世界第三大產油國,每天生產過千萬桶原油,約佔全球供應量大約11%,俄國也是全球第二大的非液體的天然氣生產國,歐洲的天然氣供應主要靠俄國,究竟俄烏衝突對歐洲以至對全球的石油和氣體供應有何衝擊,仍有待觀察。

有分析指出,俄烏衝突會令美國通脹加劇,也有可能會令聯儲局採取進一步收緊貨幣政策去控制通脹。

市場擔心加息的幅度,以及收緊貨幣政策的力度,路透社的消息指,聯儲局克里夫蘭分局局長Loretta Mester週四在一個大學研討會上指出,像俄烏危機等地緣衝突,會助長通脹並在近期損害經濟,聯儲局在衡量收緊銀根的步伐時,會將俄烏危機對美國的衝擊也列為考慮因素。

她重申,到今年年中,如果通脹未見減緩,便應加快加息的步伐,不過她認為今年美國的通脹會是溫和的,Mester對聯儲局今年的貨幣政策有投票權。

