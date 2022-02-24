烏克蘭屢傳炮火聲 當地港人稱男女老幼均備戰

【有線新聞】

俄羅斯出兵烏克蘭，在當地的港人說不少人響應政府呼籲，為作戰做好準備，無論男女老幼都買槍備戰，亦有人希望盡快逃離家園。

俄羅斯發動攻勢當刻，自由身記者吳先生正位於，基輔以西20公里的市郊。吳先生：「凌晨4時左右已經有爆炸聲，聽到嘭嘭聲，每隔四、五分鐘有一次（爆炸聲）。附近有機場，這個機場較為少用，但是也聽到戰機起降聲。」

他說當地政府呼籲全民動員，不少基輔人也呼應，吳先生說：「昨天突然修例，沒有槍牌也可買槍，男女老幼、男女朋友去買，爸爸帶3歲兒子去。昨天不夠避彈衣，今日會補貨，烏克蘭人有自己身分，他們不是俄國人、亦不想成為，因此俄國侵佔他們民族自主時，便要走出來反抗。」

有人留下、有人離開，吳先生的朋友一家人原本打算經空路到西班牙，但機場被轟炸被迫折返，無法經空路，決定改坐巴士從西面逃難到波蘭。「（烏克蘭政府說了甚麼？）他們鼓勵人們要勇敢，我們很強大、能處理到。（你是否相信有足夠力量去對抗敵人？）我希望可以、相信可以。」

戰爭就在眼前，吳先生下了這個決定，吳先生說：「為了記錄這件事而來，不想聽到幾下爆炸聲就離開，見到基輔屍橫遍野、體無完膚，無法離開時便會走。有時怎樣都需要有人記錄，自己小心一些。」

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