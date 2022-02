烏克蘭屢傳炮火聲 當地港人稱男女老幼均備戰

【有線新聞】

俄羅斯出兵烏克蘭,在當地的港人說不少人響應政府呼籲,為作戰做好準備,無論男女老幼都買槍備戰,亦有人希望盡快逃離家園。

俄羅斯發動攻勢當刻,自由身記者吳先生正位於,基輔以西20公里的市郊。吳先生:「凌晨4時左右已經有爆炸聲,聽到嘭嘭聲,每隔四、五分鐘有一次(爆炸聲)。附近有機場,這個機場較為少用,但是也聽到戰機起降聲。」

他說當地政府呼籲全民動員,不少基輔人也呼應,吳先生說:「昨天突然修例,沒有槍牌也可買槍,男女老幼、男女朋友去買,爸爸帶3歲兒子去。昨天不夠避彈衣,今日會補貨,烏克蘭人有自己身分,他們不是俄國人、亦不想成為,因此俄國侵佔他們民族自主時,便要走出來反抗。」

有人留下、有人離開,吳先生的朋友一家人原本打算經空路到西班牙,但機場被轟炸被迫折返,無法經空路,決定改坐巴士從西面逃難到波蘭。「(烏克蘭政府說了甚麼?)他們鼓勵人們要勇敢,我們很強大、能處理到。(你是否相信有足夠力量去對抗敵人?)我希望可以、相信可以。」

戰爭就在眼前,吳先生下了這個決定,吳先生說:「為了記錄這件事而來,不想聽到幾下爆炸聲就離開,見到基輔屍橫遍野、體無完膚,無法離開時便會走。有時怎樣都需要有人記錄,自己小心一些。」

