週二是2022年2月22日,灣區一個印度裔家庭雙喜臨門,添了一對雙胞胎女嬰。

這對雙胞胎女嬰週二在史丹福Lucile Packard兒童醫院出生,姐姐早上8點44分出生,妹妹8點45分出生,對他們的父母來講,這對寶貝女兒的出日非常特別,因為是獨一無二的22222,由左至右或者由右到左讀的數字都是一樣的。

美國其他多個州分也有雙胞胎在這個特別的日子出生。

