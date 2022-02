舊金山無家可歸者棲身處發生火警 一死三傷（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

週二晚天氣嚴寒,舊金山(三藩市)Glen Park幾個無家可歸者,疑似在一條高速公路天橋下一個狹小的空間棲身,期間發生火警,造成一人死亡,三人嚴重受傷,他們有生命危險。

火警現場位於Bosworth Ave,夾280公路的高速公路橋底,消防局凌晨1點15分左右抵達現場,在公路底部的一個爬行空間救出四個人,其中一個人當場死亡,另外三個人受重傷。

消防員表示,四個人被困在一個狹小的空間,40多名消防員用了15分鐘撲熄火警,用了一個小時拯救裡面的人。

由於現場屬於州管理的高速公路,因此加州公路巡警將會帶頭調查事件,起火原因仍在調查中。

舊金山的氣溫週二晚只得華氏30多度,不清楚露宿者是否生火取暖而引發火警。

舊金山消防局表示,這種在公路橋底發生的火警不是第一次,無家可歸者在寒冷天氣找地方取暖,而引發火警,對他們自己以及消防員都造成危險,呼籲當局封閉橋底的空間,以及為露宿者安排安全的庇護所。

