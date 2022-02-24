舊金山無家可歸者棲身處發生火警 一死三傷（視頻）

February 24, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(San Francisco Fire Department)

【KTSF 尹晉豪報導】

週二晚天氣嚴寒，舊金山（三藩市）Glen Park幾個無家可歸者，疑似在一條高速公路天橋下一個狹小的空間棲身，期間發生火警，造成一人死亡，三人嚴重受傷，他們有生命危險。

火警現場位於Bosworth Ave，夾280公路的高速公路橋底，消防局凌晨1點15分左右抵達現場，在公路底部的一個爬行空間救出四個人，其中一個人當場死亡，另外三個人受重傷。

消防員表示，四個人被困在一個狹小的空間，40多名消防員用了15分鐘撲熄火警，用了一個小時拯救裡面的人。

由於現場屬於州管理的高速公路，因此加州公路巡警將會帶頭調查事件，起火原因仍在調查中。

舊金山的氣溫週二晚只得華氏30多度，不清楚露宿者是否生火取暖而引發火警。

舊金山消防局表示，這種在公路橋底發生的火警不是第一次，無家可歸者在寒冷天氣找地方取暖，而引發火警，對他們自己以及消防員都造成危險，呼籲當局封閉橋底的空間，以及為露宿者安排安全的庇護所。

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