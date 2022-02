【KTSF 李廷英報導】

今年灣區各縣開始恢復先前在新冠疫情迫使下取消了的無家可歸者人口統計,週三早上,聖荷西市長Sam Liccardo亦加入了收集無家可歸者數據的隊伍。

Liccardo週四清晨6點15分,聯同市府和縣府的人員和過百名的志願者,收集無家可歸者數據,數據可用於對縣最弱勢居民的統計。

這項統計可以令地方政府更了解無家可歸者狀況,和方便制定以後的政策。

對大多數縣而言,上一次統計還是在2019年,而Santa Clara縣當時有10000人無家可歸。

聖荷西市長就指,週三的情況比大流行之前更明顯,志願者週四將繼續外出統計,希望在接下來的幾週內計算到數字出來。

