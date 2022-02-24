普亭宣布對烏克蘭採軍事行動 基輔遭俄導彈攻擊（視頻）

February 24, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

俄羅斯總統普亭在當地時間星期四，宣布對烏克蘭採取軍事行動，他聲稱這是為了回應來自烏克蘭的威脅，並為了要保護平民百姓。

普亭說:「形勢要求我方堅定與立即的行動，頓巴斯人民共和國要求俄國幫忙，對此按照聯合國憲章第51條7部份，並得到俄羅斯聯邦理事會，以及根據今年2月22日與頓巴斯及盧甘斯克人民共和國的友好互助協定，我決定採取特別軍事行動，其目標是要保護平民，他們在過去8年中承受基輔政權的折磨與種族滅絕。」

普亭要求烏克蘭軍隊所有士兵放下武器，遵照這個要求去做的烏克蘭士兵，將可以自由離開軍事行動區，而任何敢阻止俄國，並進一步威脅俄羅斯國家與人民者，將立即面對史上未有的後果，而俄國也準備好面對任何結果。

普亭並強調，俄國部隊將以專業及勇敢的態度，充份完成任務。

就在普亭宣布軍事行動之際，位於烏克蘭東北部的第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）傳出爆炸聲和冒出濃煙，也有消息說，首都基輔遭到俄國的導彈攻擊。

烏克蘭駐聯合國大使告訴安理會，俄國已經對烏克蘭宣戰，烏克蘭要求安理會舉行另一次緊急會議，以阻止戰爭及阻止局勢升級。

拜登總統隨即發表聲明，譴責俄國無故發動對烏克蘭的不當攻擊，他指普亭這是有預謀的戰爭行動，造成生靈塗炭與毀滅，他承諾美國與盟友將追究俄國的責任，他將在週四七國集團領袖開會後對美國人民發言，到時會有更多對俄國的制裁，亞洲股市下跌而石油價格則上升。

美國已經宣布對北溪二號輸氣管項目的公司與相關人員實施制裁，澳洲也加入制裁俄國。

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