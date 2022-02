普亭宣布對烏克蘭採軍事行動 基輔遭俄導彈攻擊（視頻）

【KTSF】

俄羅斯總統普亭在當地時間星期四,宣布對烏克蘭採取軍事行動,他聲稱這是為了回應來自烏克蘭的威脅,並為了要保護平民百姓。

普亭說:「形勢要求我方堅定與立即的行動,頓巴斯人民共和國要求俄國幫忙,對此按照聯合國憲章第51條7部份,並得到俄羅斯聯邦理事會,以及根據今年2月22日與頓巴斯及盧甘斯克人民共和國的友好互助協定,我決定採取特別軍事行動,其目標是要保護平民,他們在過去8年中承受基輔政權的折磨與種族滅絕。」

普亭要求烏克蘭軍隊所有士兵放下武器,遵照這個要求去做的烏克蘭士兵,將可以自由離開軍事行動區,而任何敢阻止俄國,並進一步威脅俄羅斯國家與人民者,將立即面對史上未有的後果,而俄國也準備好面對任何結果。

普亭並強調,俄國部隊將以專業及勇敢的態度,充份完成任務。

就在普亭宣布軍事行動之際,位於烏克蘭東北部的第二大城市哈爾科夫(Kharkiv)傳出爆炸聲和冒出濃煙,也有消息說,首都基輔遭到俄國的導彈攻擊。

烏克蘭駐聯合國大使告訴安理會,俄國已經對烏克蘭宣戰,烏克蘭要求安理會舉行另一次緊急會議,以阻止戰爭及阻止局勢升級。

拜登總統隨即發表聲明,譴責俄國無故發動對烏克蘭的不當攻擊,他指普亭這是有預謀的戰爭行動,造成生靈塗炭與毀滅,他承諾美國與盟友將追究俄國的責任,他將在週四七國集團領袖開會後對美國人民發言,到時會有更多對俄國的制裁,亞洲股市下跌而石油價格則上升。

美國已經宣布對北溪二號輸氣管項目的公司與相關人員實施制裁,澳洲也加入制裁俄國。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。